06/11/2023作者:健康解「迷」
孕婦肥胖 | 準媽媽體重狂升易有妊娠糖尿、高血壓、或提高死亡風險達84%！點為之合理增長？6大預防過重貼士公開
婦女懷孕期間體重增加太多要小心。美國一項研究發現，如懷孕期間體重過度增加，死於心臟病風險可增加12%，對於本身BMI過輕的孕婦風險更會增加84%。
該研究由賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院進行，研究人員分析逾4.5萬名1950至1960年代生育的女性健康資料，包括懷孕期間BMI（身體質量指數）和體重變化等，以及50年後死亡率數據。
結果顯示，參與研究的女性中有39%已離世，發現死亡率與孕前體重指數有關連，孕前BMI屬過輕的孕婦，如懷孕期間體重過度增加，死於心臟病風險會增加84%；孕前BMI屬正常或超重的孕婦，懷孕期間體重過度增加，死於心臟病風險則會分別增加20%和12%。
不過婦產科醫生Ashley Parr認為，體重較低的人本身死於心臟病的風險較低，一旦體重急增，風險增幅自然較大；至於本身超重的人風險已沒有「大增的空間」，但無論如何，體重較高的人死亡風險仍相對較高。
懷孕期的體重增長
據本港衞生署家庭健康服務資料，懷孕期間需要飲食均衡、保持適量身體活動，維持體重適當增長。
● 懷孕初期3個月體重增加較少，約0.5至2公斤
● 懷孕第4個月開始，每周平均增加約0.4至0.5公斤
懷孕期體重應增加多少？
懷孕期的體重增加多少才是合適，要視乎懷孕前的體重指數（BMI）。
|懷孕前的體重指數
|建議懷孕時體重增加（適用於華人婦女）
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低於19
|
13至16.7公斤
|
19至23.5
|
11至16.4公斤
|
高於23.5
|
7.1至14.4公斤
孕期增重過多風險
懷孕期體重增加過多，孕婦容易有妊娠糖尿病、妊娠高血壓、分娩困難和增加剖腹生產機會、產後難以回復原來體重，若持續過重，容易患上糖尿病、血壓高、心臟病等。新生兒容易有低血糖症、巨嬰症和相關併發症等；成年時容易出現肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓、心腦血管疾病的風險。
預防體重增加過多6大貼士
應盡量減少進食含高脂肪和加入糖分的食物，從而減低熱量吸收；同時根據個人體能，每天進行半小時或以上的體能活動。
1. 以清水代替含糖分飲料
2. 減少吃究蛋糕、酥皮和鬆脆的糕點，限制進食朱古力、雪糕、糖果和甜品
3. 減少吃油炸食品，如薯條、薯片、即食麵
4. 選擇低脂／脫脂奶類製品制
5. 烹調前剪去肉類的脂肪、去掉家禽的皮層
6. 使用灼、蒸、炆、煮、焗或少油快炒的烹調方法
轉載自: 晴報
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