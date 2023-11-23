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年輕人也有機會患上心血管疾病。內地一名年輕男子在送外賣期間，胸口突然出現疼痛，且持續半小時，最後更痛至倒在路上。被緊急送院後，終確診為「急性下壁心肌梗死」。醫生指此病非常凶險，極容易誘發急性心臟衰竭，甚至心臟驟停。

綜合內媒報道，於上海任職外賣員的26歲小方（化名）一直認為自己年輕、身體健康，每天只睡3至4小時。近日他如常外出送外賣，期間突然感到胸口疼痛，持續半小時仍無改善，最後更倒在路邊，途人見狀馬上替他報警，救護車趕至即把小方送院搶救。

疾病極為凶險 或導致心臟驟停

經醫生診斷後，小方被確診為「急性下壁心肌梗死」。醫生指此病極為凶險，若不及時救治，極容易引發「急性心臟衰竭」、「心臟驟停」等情況。醫生指當天患者被送來時，院方已即時啟動胸痛救治流程，及後經患者家屬同意後，醫護團隊立刻為小方開展治療。

造影顯示，小方的右冠脈血管已嚴重閉塞，醫生抽吸血栓後便替他植入一個支架，最終在40分鐘內開通血管。經手術後，小方的病情終於有所緩解，目前已轉至心臟重症監護病房接受進一步觀察及後續治療。

醫生拆解年輕患者罹患急性心肌梗塞原因

雖然年輕的小王本身沒有高血壓、糖尿病及心臟病史，但上海市浦東新區公利醫院胸痛中心主任王海容表示，近年急性心肌梗塞有年輕化趨勢，精神緊張、長期捱夜、吸煙、飲酒等也是誘發心腦血管疾病的危險因素。如果經常捱夜、不愛運動、肥胖、吸煙、過勞等，都很容易誘發心臟疾病。

3大心臟求救信號

此外，該院心血管內科主任許嘉鴻也提醒大家，必須學會讀懂心臟發出的「求救訊號」，當出現不明原因的心前區劇痛、胸悶、大汗淋漓等症狀，應爭取120分鐘的黃金救治時間，盡快前往求醫。

心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

心肌梗塞7大徵狀

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛





大部分猝死個案與心臟病有關

心臟病和腦血管病是本港第二號殺手疾病，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。心臟科專科醫生高耀鈞表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

6類猝死高危因素

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史





6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

護心6大建議

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙







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