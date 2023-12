收藏文章

踏入十二月,各大商場已換上聖誕佈置,打開傳媒,已有包羅萬有的「聖誕食玩好介紹」,處處都籠罩著節日氣氛。一般來説,我們都是想像聖誕節是歡樂溫馨的日子,但原來過聖誕都可以是件令人產生壓力的事。有一種壓力,就是叫做 “Christmas Stress” 聖誕節壓力,它是「唔覺唔覺」,但原來正在靜悄悄影響很多人。美國11月中有個很有趣的調查:75.1%受訪者說他們對無處不在的聖誕歌感到非常厭倦,30.8%的人說他們再不想聽到被商場不停瘋狂播放的Mariah Carey 作品 “All I want for Christmas is You”。甚至有高達82.8%的受訪者說,去到十二月二十五號的正日,他們已有“Christmas Fatigue”聖誕疲憊的感覺。

早在2016年,德國學者已在 “Applied Research in Quality of Life”學術期刊當中發表了一篇名為 “Christmas and Subjective Well-being” (聖誕節與身心靈健康的主觀感受)。原來德文有一個名詞,是專門形容「聖誕節壓力」的,叫 “Weihnachtsstress”。為甚麼一個濃厚節日氣氛的聖誕節,竟然會令有些人反而在此時壓力飈升呢?原來,聖誕節有機會令人:

• 消費開支增加,加重經濟負擔;

• 有買禮物壓力,尤其是不確定對方的喜好的時候;

• 因為要參加社交活動(例如:公司、舊同學或家庭的聖誕派對)而感到有社交壓力;

• 無形地產生比較壓力(例如:在社交媒體比較誰個聖誕禮物更名貴、誰個聖誕節過得更多姿多彩、誰個聖誕旅行去得更「豪」、誰人過得更浪漫等);

• 單身一族、社交圈子不太廣闊、或家人不在身邊的,反而會因見到其他人成雙成對或溫馨和諧而格外感到孤單、寂寞、沮喪和憂鬱。

當我們知道聖誕或會令我們產生聖誕壓力,就可預早做好 “Christmas Stress Coping” (應對聖誕壓力的方法)「打定底」。畢竟,聖誕節其實亦並未證實/未確認是耶穌的真正生日,即使是教徒,也可放鬆一點對待吧!至於非教徒,可以提醒自己,不要把本是慶祝人間有愛的節日,錯放焦點變成商業化的物質消費日子,那就失去了原意了。

要應對聖誕壓力的有效方法,有以下建議:

1)做好聖誕消費預算,花錢量力而為;

2)非要送禮物不可的(例如: 給女友/太太送禮物的),可事前與對方溝通或請對方幫手「畀小小貼士/提示」,免盲盅盅送了份不合意的禮物,反成聖誕假期嗌交導火線(這類個案其實不少呢!);

3)令自己感到不自在的社交場合,可以選擇不去;

4)無需因為聖誕節而特別對伴侶或家人定下過高的期望或完美的要求,那樣就本末倒置了!Forget Perfection!(請忘記要事事完美!) ;

5)不要安排密麻麻的節目,這樣做會令自己和身邊人放假攰過返工,不如趁假期給自己一些放鬆和平靜的時間; 熱鬧和安靜要有時;

6)不用忙於上社交平台盯著別人做甚麼,更不用忙於把自己如何過聖誕節的細節鉅細無遺地在社交平台滙報;和

7)可以的話,這幾天乾脆遠離社交平台,把焦點放在如何好好利用假期令自己身心安好。

聖誕節其實只是一個節日,它會過的,現在的聖誕節,甚至巳變成是商人促銷的商業日子,當我們看穿這一切,就會學曉把聖誕假期以平常心對待,提醒自己,最緊要的,並非別人想我怎樣過,而是我自己想怎樣過。







