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【晴報專訊】剛從日本拍攝旅遊特輯《日本18種住法》返港的李佳芯（Ali），前晚打扮時尚出席時裝展。Ali指在日本期間曬黑了，自嘲像轉了國籍，同時分享在日本體驗「窮住」，當中竟然包括住凶宅。

Ali坦言已準備好隨時再入劇組，只待公司安排。

李佳芯、許廷鏗、陳家樂、連詩雅、何依婷（Regina）、沈殷怡和P1X3L成員吳啟洋等前晚現身時裝展。Ali剛從日本拍攝《日本18種住法》返港，在當地逗留九日，拍檔周吉佩接棒繼續拍攝。Ali指今次是非一般旅遊節目，「成個節目都係講唔同嘅住法，有人會瞓街、住帳幕、住草屋，最難忘係住凶宅，體驗凶宅試住員嘅生活，（你瞓得着？）本身我喺陌生地方，睡眠質素都唔好，呢個旅程好多晚都瞓得好差，返嚟香港嗰晚終於瞓到七個鐘。」提到周吉佩揚言會在節目中與她合唱《小幸運》，Ali即大賣關子笑謂︰「佢咁有誠意帶埋結他過去，我哋有無唱歌，就等大家拭目以待嘞。」近來主力拍攝綜藝節目，何時再拍劇？Ali坦言未收到任何劇組通知，自己也想演戲，「對上一套劇已經係一年前，都心急想再遇到好角色同劇本。」

家樂笑指跟連詩雅婚後經歷不少風雨，情比金堅。

何依婷大讚新歡性格好

另外，何依婷近日被影到與圈外男友人在廣州欣賞展覽，被指蜜運中。前晚，Regina滿臉春風回應戀情，認與對方發展中，她又對男方讚不絕口，「佢係我認識嘅異性中，性格、脾氣最好嘅一個，人又聰明，（筍盤？）唔好講咁多，佢第一次被人影到都好緊張，畀啲空間我哋，唔好嚇走佢。」此外，家樂愛巢早前受颱風蘇拉影響慘變「室內噴水池」，家樂感謝好友周家怡拍片教解決方法，「好果唔係，每五分鐘就要扭毛巾一次，喺香港咁多年都未試過咁。」

如沐春風的何依婷曬長腿、露纖腰，狀態甚佳。

沈殷怡和吳啟洋chok爆現身時裝展。

《全民造星V》學員比賽後難得聚頭，一見面即講過不停。







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