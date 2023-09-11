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【晴報專訊】「聲夢幫」炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska），前晚現身由中國銀行（香港）（「中銀香港」）「理財TrendyToo」舉辦的《TrendyToo SPLASH！》水上音樂會，聯同女團Lolly Talk、《全民造星V》雷濠權（Jason Loi）及「做工佬」梁瑋城（Ritchie），唱爆水上樂園。難得《聲夢傳奇》及《造星》兩幫參賽者同台合唱，將現場氣氛推上高峰。

18歲大個女的Gigi展露小蠻腰，非常吸睛。

中銀香港「理財TrendyToo」前晚聯乘海洋公園水上樂園，舉辦全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH！》。水上樂園室內造浪池「天海灣」化身跨感官「游」樂場，打頭陣的雷濠權首度挑戰「打水鼓」，他說︰「好有挑戰性，睇到觀眾嘅反應跟氣溫一樣hot，齊齊high一晚！」Jason在鐳射燈光交織下唱出《離開地球表面》、《Lady Killa》及自創歌曲《Just do it》，又與「做工佬」梁瑋城合唱《我做的是愛不是夢》，掀起全場氣氛！

Lolly Talk青春跳唱

來自馬來西亞的Ritchie以靚聲獻唱《報復式浪漫》、自創歌《雞蛋仔格仔餅》及《Uptown Funk》，他說︰「今次係我第一次嚟到海洋公園水上樂園，就參加呢個跨感官水上音樂會，同大家一齊jam歌一齊玩，真係好興奮，令我有喺馬來西亞海邊度假嘅感覺，希望各位『工友』投入睇騷。」輪到人氣女團Lolly Talk登場，跳唱熱爆歌曲《一把火》、《三分甜》及《七姊妹星團》，清爽甜美，令觀眾看得透心涼。Lolly Talk說︰「我哋好鍾意去水上樂園玩，睇到大家坐喺水泡上大合唱，畢生難忘！」

Lolly Talk穿上清涼衣着，展現健康性感。

隨後，炎明熹、張馳豪及鍾柔美在歡呼聲下出場，Aska先獻唱《I'm Yours》及《聽晚見唔見到你》，Yumi接力跳唱《狂野之城》及《Breakin' My Heart》；Gigi則在漫天泡泡下唱出《Little Magic》、《別找我麻煩》及《我鍾意》，三人又合唱《我們都是這樣長大的》，充滿青春氣息。他們特別為莘莘學子打氣，剛升大學的Gigi說︰「知道好多同學要面對新學年嘅各種挑戰，希望大家透過今次音樂會放鬆心情，盡情狂歡！」最後，三人跟Jason及Ritchie合唱《全身暑假》，難得《造星》及《聲夢》參賽者破天荒合唱，證明音樂無分區域界限。

Yumi表演最拿手的跳唱，掀起全場歡呼。

《造星V》Jason Loi和Ritchie合力畀心心。

型男Aska大唱冧爆情歌。

《造星V》及《聲夢》學員同台獻唱，相當難得。