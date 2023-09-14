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【晴報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日到觀塘出席飲品活動，逾500位「神徒（粉絲）」到場支持，場面墟冚。Anson Lo日前在社交網分享靚仔相，被網民發現有P圖痕跡，他昨日解釋：「張相係花姐（經理人黃慧君）send畀我。」並謂自己不會P圖。

Anson Lo透露下月推出全新快歌。

500位「神徒」攻陷商場，場面墟冚。

穿上黃色冷衫現身的盧瀚霆，透露新劇《社內相親》已煞科，而他主演的電影《釀魂》反應不俗，令他十分開心；他表示下月初將推出新歌，昨晚要為新歌拍MV，預計連續拍攝最少30小時。拍照期間，Anson Lo突被蒼蠅糾纏，同時又打了三個噴嚏，令他尷尬傻笑。問他是否太sweet所以吸引蒼蠅？他笑笑口說︰「入行以嚟第一次遇到呢兩件尷尬嘅事，可能本身性格太sweet，又咁啱攞住蜂蜜飲品，所以受到烏蠅注意。」他自爆有鼻敏感，環境翳焗會打噴嚏︰「我打乞嗤無聲㗎，忍到唔噴出嚟，仲可以谷番入去，真係神乎其技。」

Anson Lo分享靚仔相，相中牆身及電掣明顯由直線變曲線。（IG圖片）<

近日Anson Lo在IG分享西裝靚仔相，但被網民發現背景牆身及電掣變彎曲，質疑他P圖過度，更封他為「P圖教主」。他昨日解釋指自己不會P圖，相片一律交由公司團隊處理；至於網民所指的相片，則是由經理人花姐傳給他，他說︰「我以為係官方圖，就send咗出去，但改唔番，令大家覺得奇怪，我會同花姐傾下。」

Anson Lo開心主演的電影《釀魂》入圍第21屆拉文納夢魘電影節。

撑姜濤呂爵安兄弟情深

此外，對於隊友姜濤與呂爵安的粉絲疑不和，Anson Lo表示有留意，但不會勸交：「佢哋五年兄弟情，私下好熟，大家唔使擔心佢哋友誼會受傷害，都大個仔。」有傳鏡仔將往澳洲拍攝綜藝節目，他說：「有聽過公司話去澳洲，好期待12個人一齊拍嘢。（出埠拍攝加深隊友之間了解？）絕對係，關係會更穩固。」另外，電影《釀魂》入圍第21屆拉文納夢魘電影節，競逐「最佳外語片」、「金環獎」及「影評人獎」，Anson Lo非常開心，但對獲獎信心不大，「我係電影初哥，唔會話有信心，最開心係連唔太鍾意我嘅人，都有留言讚我演得好。」







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