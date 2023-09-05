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【晴報專訊】機管局正發展「機場城市」，當中包括連接港珠澳大橋香港口岸、航天城至東涌市中心的自動駕駛運輸系統「機場東涌專道」，正就項目進行詳細設計，預期2028年完工。

機管局正發展「機場城市」（區議會文件）

機管局昨稱，專道擬採用小巴概念車種行駛，料每小時可載客3,000人次，目標為5,000人次，冀為市民提供多一個交通選擇。但有區議員質疑只會加劇東涌交通負荷。

「航天走廊」將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城（區議會文件）

據機管局提交離島區議會文件，名為「航天走廊」的行車和行人天橋，將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城，行車橋將供機場專屬的自動駕駛電動車行駛，並以「機場東涌專道」延伸至東涌港鐵站和公共運輸交滙處，全長3.8公里，設3個中途站，預計2025年動工，2028年完成，日後往返東涌及人工島或航天城只需約8至10分鐘。

倡優惠價轉乘機鐵至青衣分流

機管局工程及科技執行總監梁永基指，初步計劃在專道使用10人或以上小巴概念車種，預料系統每小時可載客3,000人次，目標是提升至5,000人次。他承認載客量與機鐵仍差很遠，但機場和市區已有很多接駁交通工具，望專道可提供另一個交通選擇，供乘客以最快方式連接出市區，減少滋擾東涌居民。

惟離島區議員郭平質疑，日後進出航天城等地點客流龐大，或加劇東涌達東路擠塞問題；另一名區議員方龍飛亦擔心，東涌線列車已無法進一步提升班次效率，建議容許乘客憑優惠價轉乘機鐵到青衣站。梁永基回應稱會進一步向政府反映意見，但系統暫不考慮24小時運作。

人工島擬建自動化車場 6000泊位

另機管局亦擬在大橋口岸人工島興建自動化停車場，提供約6,000個泊位，供駕車來港轉機的旅客泊車後經接駁巴士前往「海天中轉大樓」直接登機、或經「航天走廊」轉往其他地方。

機管局亦擬在大橋口岸人工島興建自動化停車場，提供約6,000泊位。（區議會文件）







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