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【晴報專訊】近期大學迎新營相繼發生風化案引全城關注。警方就教大多個O Camp發生的4宗強姦及窺淫案，拘捕一名28歲男子，被捕人在7至8月期間曾參與多達6個迎新營，期間曾因另一宗性侵案被捕。消息指，有人在年初已涉及非禮，而多宗案件均是趁與受害人獨處時下手。有學者認為，院校在迎新活動前已可向新生交代反性騷擾政策，甚至定期發放投訴數字，加強對「色狼」的阻嚇力。

教大重申大學不是法外之地，校方不會容忍任何違法行為（資料圖片）

教大O Camp近日驚爆發生強姦案。元朗警區助理指揮官鄧翊几稱，在7至8月接獲2名本地女子報案，指在元朗及大嶼山南參與O Camp時，被一名男子性侵及偷窺，重案組人員其後成功接觸到另2名受害人，報稱上月底於大埔及嶼南的2個迎新營遭性侵。

籲其他受害人與警聯絡

鄧翊几稱，警方調查後相信，4宗案件均涉及一名28歲男子，他在7至8月期間曾參與6個教大及聯校的迎新營，年初亦涉及一宗與迎新營無關的性侵案，在7月底曾被捕。警前日再以涉性侵及窺淫拘捕該名男子，並在其住所及私家車搜出5件迎新營T恤作證物，正被扣留候查。鄧又呼籲如有其他受害人，可致電24小時熱線9285 0137與警聯絡。

警方元朗警區助理指揮官 (刑事) 鄧翊几透露，被捕男在7月底曾因其他性侵案被捕。（警方fb片段截圖）

消息指，有人今年1月聲稱駕車送女網友回家，期間網友在車上睡著，醒來時發現被帶到陌生地方及非禮。涉案男子在7月底首次被捕前出席一個O Camp，期間趁宿友離開，與「組媽」獨處時再上下其手，之後更強姦受害人。據悉非禮案並非由元朗警區調查，該警區不知被捕男再涉強姦案，因初時亦證據不足，故無即時拘捕。

該男上月底再參加其他O Camp，期間「重施故技」，藉口開車送多名參加者回家，家住最遠的受害人屬最後一站，結果帶到不知名地點非禮。該男最後在一個由大學學會舉辦的O Camp認識另2名受害人，其中1人為「組媽」，男子趁對方洗澡時衝入浴室及拉開浴簾偷窺，又趁另1人與朋友聊天期間，坐對方身邊並伸手掃其大腿。教大回應稱，案件已進入調查階段，不宜評論，但重申大學不是法外之地，校方不會容忍任何違法行為。

學者倡迎新活動前 加強教育反性騷擾

多間大學先後爆出O Camp性醜聞。平機會主席朱敏健昨稱，平機會早在6月初已向院校發信，增加師生對性罪行的認知，並向負責籌辦活動的學生提供自願培訓課程，近期個案反映師生對迎新營一些活動模式習以為常，警覺性不足，冀今次社會關注，有助未來改善情況。

曾研究大專反性騷擾政策的浸大國際學院文化研究及創意產業課程總監孫珏表示，大學生未必知道性騷擾行為的定義、或院校相關政策，建議學校可在迎新活動前已安排培訓，入學後亦可持續進行，亦可多用學生有興趣的議題入手，如「怎樣示愛不會變成性騷擾」等；平機會亦可與院校討論並制定發放處理投訴統計數字的安排，相信可加強警剔及有教育作用。

關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧稱，大學迎新活動多涉新生互相認識，認為未必要禁絕某種行為，但可培養及鼓勵同學成為「積極旁觀者」，包括識別和介入不當行為，既可阻止性侵事件發生，亦能建立互相關懷和支持的校園環境，讓新生建立歸屬感及認識新朋友，為大學生活建立良好基礎。







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