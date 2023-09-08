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【晴報專訊】銅鑼灣重現「劏客藥店」。消委會昨公開點名譴責銅鑼灣4間藥店，以「斤變両」手法銷售，強迫客人以原先理解10倍至16倍價錢，購買已搗碎或切片的中藥材及參茸海味。會方指開關後涉4店的投訴急增，今年首8月錄49宗，較去年全年多近倍，涉款逾58萬元，受害人以內地客佔最多；有內地夫婦被迫花近11萬買治腰痛藥材。縱使消委會介入，4店仍不斷重犯，部分店更改名經營以瞞騙顧客。

「安康大藥坊」昨被記者查問後即拉閘暫停營業

消委會點名譴責銅鑼灣駱克道的「藥城」、「521生活百貨」，及東角道的「環球大藥坊」和「安康大藥坊」屢用不良手法銷售。消費者投訴審查小組副主席彭楚夫指，通關後涉及4店的「斤變両」投訴急增，今年首8月已接49宗，遠超去年全年的26宗，總金額達58.6萬元，即平均每宗個案涉近1.2萬元。且4店在疫情中亦未沉寂，在2021年至上月累計涉96宗投訴，佔期內同類投訴31%，恐嚴重損害香港聲譽，故須「敲山震虎」。

「藥城」昨日如常營業

2015年曾遭點名 改名經營無改善

彭坦言，「斤變両」手法並不新穎，受騙者8成為旅客，當中37人為內地人，新加坡及澳門客各一，其餘為本地人。涉款最高個案近11萬元，有內地夫婦遭店員游說買治腰傷膝痛藥材，結帳始知要花近11萬元，二人其後討回2萬元，回國後再由內地消委會轉介投訴，最終取回全款。另有內地大學生情侶本想買止痛藥膏，卻被游說買男士補身藥，他們曾追問計價方法，但店員含糊其詞，最終被迫付1萬元買藥，經消委會介入後亦全數退款。

彭楚夫（左）、黃鳳嫻（右）。

消委會總幹事黃鳳嫺指，4店雖願退款，惟繼續以不良手法銷售，會方約見相關負責人後，仍陸續接獲4至8宗新投訴。而「藥城」前身為「宗宏堂大藥坊有限公司」，該店早於2015年已遭點名，現卻是「藥城」其中一名股東。另「環球大藥坊」表面結業，實際改名為「安康大藥坊」，同樣由「新兆財有限公司」營運。

促收緊發牌增阻嚇力

但黃強調，點名譴責仍非常有用，有助業界知悉會方絕不寬容，及提升消費者警覺性，「有旅客被騙數百至千元也懂投訴。」翻查衞生署資料，除已結業的「環球」外，其餘3店均為持牌藥行。彭楚夫冀當局可收緊發牌，以加強阻嚇力。海關指，去年1月至今年8月共開立13宗涉參茸海味及中西藥業調查個案，當中8宗已完成，並向6人及1公司作出檢控。

涉事藥店昨如常營運，但店內貨品已清晰標示「以每錢計價」，或「斤、両、錢、克」的換算方式。當中「安康」店員遭傳媒查問後，即拉閘暫停營業。



