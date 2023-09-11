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【晴報專訊】世紀大暴雨對本港造成的嚴重影響仍持續。政務司司長陳國基昨表示，經連日搶修及清理各區水浸及山泥傾瀉後，本港已回復基本正常運作，相信市民今日上班上學應無問題；截至昨午有75宗山泥傾瀉報告，54宗已完成檢視，19處封路亦大致解除。大潭豪宅紅山半島出現大面積塌山泥，發展局局長甯漢豪稱，受影響3幢獨立屋，其中72號評估有危險，居民須撤離，且初步相信涉僭建，惟當局要先確保斜坡安全，稍後再執管。有工程師認為，僭建工程未必跟足安全指引鞏固斜坡，遇暴雨增山泥傾瀉風險。

陳國基形容，本港已回復基本正常運作，市民今上班上學應無問題，未來數天續密切留意路面情況。財政司司長陳茂波亦提醒，銀行及證券行等機構須仔細評估交易及服務系統有否受極端暴雨所影響，確保今復市暢順。

陳國基：港回復基本運作今可上班上學

天文台昨晨一度發黃雨警告，山頂道、銅鑼灣禮頓里、清水灣甘澍路一列獨立屋對下山陂亦有山泥傾瀉，紅磡佛光街遊樂場有護土牆崩塌。政府昨午交代善後進度，當局已修復80條道路，巴士以至鐵路大致恢復正常。60宗水浸報告亦已清理。截至昨午12時，全港有75宗山泥傾瀉報告，54宗已完成檢視及建議跟進處理方法，其中19宗曾需封路，大部分亦已全面或局部解封。

惟周六起名人豪宅紅山半島70、72、74號屋臨海方向斜坡，出現嚴重山泥傾瀉，屋宇署派員視察後認為72號屋有明顯危險，要求即時疏散佔用人，署方昨晨再到場視察。甯漢豪稱，地政總署已安排復修斜坡，首階段會用石屎噴漿固定，爭取未來數天完成。她承認，初步發現72號屋有僭建，但現要以斜坡的安全為先，隨後必定安排執管，專業人員在調查後再確定僭建與山泥傾瀉的關係；陳國基亦強調，政府對僭建一定嚴厲執法。有消息指72號屋業主為前投行高層，物業在2001年已曾因僭建遭釘契，到2006年解除；惟屋宇署昨稱，暫未能確認當年涉及的僭建情況為何。昨所見，該建築物地基外露後，清楚見向下僭建2層。

陳國基（左）指，政府未來數天續密切留意路面情況。

土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩稱，從照片所見，72號屋地基明顯外露，反映結構未必由泥土支撑，再有大雨亦未必受影響，反要留意70及74號屋斜坡情況；但他稱，現場有水渠外露，有機會漏水或雨水水壓沖走泥土，造成山泥傾瀉，暫難言是否與僭建有關，惟從工程學上要在斜坡興建多2層地庫亦非不可能。

倘出意外累及鄰居 僭建業主須賠償

結構工程師倪學仁則稱，在花園地底挖2層或涉不當開挖，亦難保證承建商做足措施去鞏固斜坡，遇暴雨易造成嚴重山泥傾瀉。他坦言，地底僭建較難揭發，惟一旦有意外，除業主涉潛在刑責，保險肯定不理賠，業主要自行承擔修繕，若連累鄰居物業受損亦須賠償，物業也未必能即時賣出，籲業主勿低估後果。對過往有否巡查發現違契情況，甯回應指當局一向以風險為本巡查僭建。

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