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【晴報專訊】夜經濟將全面啟動，港府擬明公布「香港夜繽紛」詳情。一項零售業界的調查指，近7成人支持推動夜市，首選認為最吸引的為飲食，且最關注夜市的選址及交通便捷度。業界亦建議協助廟街等傳統夜市轉型，並於節日及演唱會期間辦短期夜市，增添人流。特首李家超指，同意日、夜經濟均需推動，但政府角色主要是帶領「民間去做」。

（資料圖片）

「香港夜繽紛」料明舉行啟動禮，消息指政府將舉辦連串夜間活動，並與商場等合作推消費優惠等。香港百貨、商業僱員總會上月底以電話及網上問卷訪問1,862名會員，結果69.5%人支持本港辦夜市，77%人稱飲食項目最吸引，其次為零售及表演節目；另73.6%人最關心夜市選址地區及交通便捷性，其次為夜市消費價錢及衞生環境。

零售業倡配合節日 推特色市集

該會外務部總幹事鍾博文指，僅13%受訪者不支持夜市，主因是擔心噪音及衞生問題。另業界倡設長期市集供年輕人創業及作表演場地，選址可於旅遊區如維港周邊，並可聯乘體育賽事、演唱會、節日等活動辦短期特色主題市集吸客，並冀延長港鐵及巴士服務時間。鍾指，業界亦倡活化廟街等傳統夜市景點，惟按現行排檔的牌照規定，攤販只能營業至晚上11時，即「有生意都做唔到」，認為應放寬。

李家超：政府帶領「民間去做」

李家超昨指，同意日、夜經濟均要推動，政府角色主要是帶領「民間去做」，相信不同企業及團體各有方法，若有任何意見政府亦會考慮。李續指，日間經濟主要靠消費及旅遊帶動，相關數字亦正增長，惟因業界人手不足，致營業時間及服務水平或未達期望，致經濟活動受影響。







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