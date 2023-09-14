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開關之後，大家都陸續搶機票、去旅行，有時行程中不免出現行李損毀、延誤，甚至遺失等小插曲，據統計全球去年每 1,000 名國際航班旅客中，就有約 19 人的行李遭處理不當，消委會近日調查了 22 間經營往來香港航班的航空公司，對比他們在國際航班的行李賠償安排、申報方式、索償細節等。

寄艙行李損毀︰最常見！邊兩間航空公司爛篋無補償？

寄艙行李在運輸程過程中難免會有輕微的划痕或凹痕，航空公司一般不會對這些正常磨損負責。但若行李箱因處理不當而有外殼崩裂等較嚴重的損毀，亞洲航空、日本航空、國泰航空、中華航空、大灣區航空、香港航空、香港快運航空、大韓航空、新加坡航空、泰國國際航空、英國航空、德國漢莎航空、加拿大航空、美國聯合航空及阿聯酋航空共 15 間航空公司表明會嘗試維修受損的行李箱。

（圖片來源︰unsplash）

假如行李箱已經無法維修，大部分航空公司亦表示可就行李箱的損毀給予金錢補償，或可提供替代行李箱。要留意，行李箱的補償金額受多方面影響，例如能否提供行李箱的購買單據、使用年份、航空公司使用的折舊率、公約的最高賠償額等，而替代行李箱的款式、牌子和價值亦未必與原有的行李箱完全一樣。惟宿霧太平洋航空及法國航空則沒有提供相關補償方案。

寄艙行李箱最常損壞的進不開輪子和把手，消委會引用美國運輸部發出的指引，指若行李箱的輪子或把手等突出部件受損，航空公司不應將其當作正常磨損而拒絕乘客的索償，但調查顯示只有日本航空、國泰航空、大灣區航空、大韓航空、英國航空、德國漢莎航空、阿聯酋航空及埃塞俄比亞航空會為損壞的輪子和把手負責；而中華航空、香港快運航空、泰國國際航空均表明不會承擔責任；其餘的航空公司則有各自的詮譯或未有提及具體做法。

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