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氣候變遷問題近年引起全球關注，香港初創公司archiREEF著眼於全球暖化對香港海洋生態造成的影響，採用環保科技人工復育珊瑚礁，不久前更於香港科技園公司舉辦的「電梯募投」比賽中獲得總冠軍。聯合創辦人余碧芬（Vriko）一邊修讀生物科學博士一邊創業，在創業導師協助下，憑著一腔熱誠及堅持，誓要為香港海洋環境的生物多樣性及保護修復「藍碳」生態系統出一分力。

「藍碳」指被海洋生態吸收儲存的碳，一般被認為較為穩定，不易轉化為二氧化碳釋放回大氣層，相對陸地植物貢獻的「綠碳」有更高的固碳效率。

在香港土生土長的Vriko從小喜歡大自然，更有逾10年的潛水經驗，常到訪世界各地潛水勝地，而令她印象最深刻的經歷卻是在香港東北水域，親眼見到一片珊瑚礁於短短兩個月間消失殆盡，加上珊瑚白化問題嚴重，令她受到很大衝擊。「我們常談論『全球暖化』，總覺得會是一件很漫長的事，或數十年後才感受到影響，甚至有生之年亦未必能親歷，我從未想像過會於這樣短時間內體驗到其威力。」

archiREEF聯合創辦人余碧芬（Vriko）

邊唸博士課程邊創業 冀企業市民參與保育

從那時起，Vriko便投入研究，2018年更開始修讀香港大學生物科學博士，主攻珊瑚復育項目。她不滿足於自己的研究應用只停留在學術界，又於2020年與港大副教授、海洋生態學家David Baker合夥創辦archiREEF，藉此推廣行之有效的解決方案，亦冀透過企業及市民參與種植珊瑚，提升環保意識。

Vriko指，過往全球培育珊瑚的方法較為簡陋，例如以廢棄船隻，或現成的建築物料如水泥磚或金屬鋼條等放進海底作為底座，再綁上珊瑚苗，惟此類物料於海底易氧化腐蝕，釋出有害物質，而珊瑚有向上生長、底部不生根、生長期長等特性，需要有穩定且環保的基底讓其依附生長。

archiREEF以3D打印技術結合天然陶土製作珊瑚礁盤（reef tiles），在表面設計錯落有致的空隙擺放珊瑚苗，六邊形的設計亦方便擴大珊瑚礁面積。「我們的設計『一石三鳥』，用料既環保，又能修復海底環境，打好根基加快珊瑚繁殖，結構亦適合其他生物棲息，有助豐富海底生物鏈。」她又指，archiREEF的技術可令珊瑚生長的速度比自然生長快4倍以上，「我們的珊瑚礁盤就如為海底鋪上地板，預計珊瑚生長至5至10年後便會完全覆蓋這些人工搭建的結構，形成大片珊瑚礁。」

助政府覓生態補償方案 企業量化ESG成效

成功方案的誕生並非一蹴而就，Vriko坦言研究試驗進行了約8年，在傳統方法的基礎上不斷創新，經無數次失敗才得出如今這個可行、並有潛質擴大規模的解決方案。目前archiREEF部分業務面向重視可持續發展的企業，鼓勵商界領養珊瑚礁盤為海洋生態出一分力；公司已將技術延伸至其他生態系統如紅樹林，並於阿布扎比推出示範應用。未來該公司還計劃拓展至馬爾代夫、菲律賓等市場。

Vriko又指，團隊約一年半前正考慮將研發成果「商業化」時，適逢ESG（環境、社會和企業管治）和Sustainability（可持續性）開始成為商界熱話，本港上市公司亦被要求披露更多環境績效指標，此趨勢為archiREEF帶來發展機遇。她希望透過由archiREEF代理種植珊瑚，鼓勵大型企業領養，助其實踐ESG，同時企業亦可了解相關成效，包括保護海洋生物的多樣性、減少碳排放量等，並收錄於ESG報告中；另外，公司亦正研究觀賞珊瑚與企業營銷活動結合的商業模式。

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