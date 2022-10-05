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目前香港職場女性機會有所提升，不少大企業CEO或高層都是女性擔任。但在初創圈，投身創業的女性比例仍是較弱。前金融人Bauhinia Lee今年在香港創辦的風投基金Anima Ventures，獲得她導師 Alan Cheung的支持，作為搭檔一起營運Anima，以扶持女性創始人為宗旨，冀令「the other 50%」發光發熱。

Anima Ventures的定位是「venture builder」（創投建設者）。 與初創孵化器及加速器不同，他們會參與初創日常運作，幫初創構建業務、組建團隊並提供融資渠道等，其可視為初創的合資夥伴或共同創始人。Anima選擇扶持的初創需有志為社會帶來影響力，以及必須有至少一位女性創始人。

「早期初創經常面臨『兩難』，要準備向投資者作簡報提案（pitching），就無暇顧及產品。我們以合資夥伴的形式在早期加入，為初創提供策略建議，幫助建立人脈，接觸首批客戶，提供各種資源等，例如請人處理資產負債表，讓初創可以專注於產品研發，而不用太擔心融資及pitching。」Bauhinia說。

辭投行投身初創圈 打造女性創業社區

Bauhinia曾於倫敦及瑞士的投資銀行從事外匯交易等工作 ，惟她對於處理無形的金融產品，始終無法帶來滿足感。2017年， 20多歲的她在做市場調研時，無意中認識到位於美國加州的一間由兩位女性創辦的風投基金「Sogal Ventures」，以及致力推動創業者多元化的平台Sogal Foundation，因此而大受啟發。她主動發郵件向對方請教心得，出乎意料地收到回覆，對方更邀請她協助開發倫敦市場。這令Bauhinia有機會與其他風投基金合作舉辦活動並接觸到大量女性創業者。最來她從投行辭職，全心投入初創世界。

Bauhinia不但鼓勵更多女性創始人， 自己也身體力行。她曾嘗試創辦茶葉公司，冀將亞洲的優質茶葉及文化帶到英國及瑞士，打造出猶如手工咖啡般的流行趨勢。為了拓展業務，她在一年半之內在倫敦拜訪了超過300間咖啡店及餐廳，面對面地推銷產品。她不諱言這次創業經歷並不算成功，卻令她收穫了不怕失敗的韌勁，亦令她後來對創業者的困難更感同身受。

「我統計過Crunchbase（環球初創數據庫）上約550間初創公司來自香港，當中只有7.7%有女性創始人，這數字令人失望，香港的初創生態亦有類似的情形。」她指，傳統上，東亞文化仍十分倚重女性在家庭中的角色，女性可以外出工作，但更多要以「母親」、「妻子」的角色為先。創業歷程波動大，需花費很多時間精力，女性創業亦未必會得到家庭成員支持，於是更多傾向於成熟企業任職，較少會創辦公司。

女性帶來不同視角 多元文化關乎盈利

在她看來，初創的文化愈多元包容，就愈能平衡地發展。「為甚麼我那麼在意女性能帶給初創的影響？」Bauhinia自問，「這不止關乎性別平等，還因女性可帶來不同的文化、軟技能及視角。初創要從創辦之初就奠定自己內部的文化及價值，這對於招攬及維繫人才十分重要。若一開始就沒有（團隊成員）多元化的思維，未來會很難迎頭趕上。」

「另外，我們都想打造能服務全社會的產品，而女性在消費、制定預算、選擇產品及使用習慣等方面與男性都有所不同，若沒有從一開始就將女性納入打造產品或服務的考量當中，你或會失去一半的市場。」

冀扭轉投資者偏見 為女性提供資源

Bauhinia留意到，香港的女性創業者更多關注教育科技、消費科技等，較少出現在深度學習、人工智能、企業軟件等領域。而部分投資者對女性創始人帶著無意識的偏見，「他們問女性的問題往往是：你的往績如何？市場風險在哪？你真的了解市場嗎？而問男性創辦的問題則更多是：市值多少？機會在哪裏？潛力是甚麼？」簡言之，對男性，投資者看的是「機會」，對女性則是著眼於「風險」。

她又發現，香港有不少男性創業者出身投行、企業財務或私募基金等，這意味他們已有現成的投資者網絡，例如機構投資者或家族辦公室等；而女性創業更多是運用自己的資金，Anima將著眼幫助資源不足的女性創辦人。

筆者認識Bauhinia是透過她主動在社交平台聯絡，而應筆者的邀請樂意在阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽JUMPSTARTER 2022幫忙，策劃了幾個有關女性創業的分享。她指，好奇心及慷慨助人有利於建立長期人際網絡，「人與人之間並非總是交易的關係或只是萍水相逢，對不同文化及背景的人保持好奇心，有助拓寬網絡及碰撞出不同的思維火花。女性或比男性更容易建立人際關係，這是我們的優勢。」

筆者希望未來能見到更多女性創業者的身影，就像Bauhinia所言：「女性創業者需要更多曝光，希望將來提到香港成功的企業家，不總是李嘉誠，而是有女性的名字，希望能看到更多像智慧物流平台Pickupp創辦人Crystal Pang和人工智能管理平台Lynk創辦人Peggy Choi等等克服早期創業困難的女性創業家，令初創圈培育出多元化多界別的成功創業者。







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