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創業不是以賺個盆滿缽滿為前提，幫助用家解決痛點才是最重要。今期，我向大家分享一個在大學三年級便開始創業的團隊故事。該公司其中一項產品，是透過自然語言處理的AI，快速給影片配上地道的廣東話字幕。其中一名創辦人黃偉俊（Kevin）認為，創業就是要挑戰自己能力極限，提升用家處事效率。

AI是未來大趨勢 未來開發小眾語言

Kevin於2017年就讀香港大學工商管理三年級時，與另外兩名同學創立Datax公司。他說：「當時已洞悉AI是未來大趨勢，便構思為不同公司或企業處理data labeling（數據標籤），亦為不同公司提供AI解決方案。」

Kevin指出，公司業務有三部分，第一個亦是最主要的部分，是專為香港客戶而設，名為「Subanana」的語音識別轉寫服務，為視頻提供廣東話字稿或字幕。「Subanana名字來自同事希望以香蕉作標誌，另取subtitle（字幕）中的『sub』而成。中文名為『字幕口能』，『口能』意謂極拿手或強項。事實上，我們所做的字幕與廣東話有關，便以『口能』字為名。」

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

為何選擇以廣東話字幕作「起步」？Kevin解釋，坊間缺乏能夠將廣東話轉寫成書面語的AI，即使有的也需要兩個步驟，才能轉寫為書面語；同時，香港也沒有字幕工具。他指出，「可能是廣東話轉寫書面語的市場相對狹窄，其他公司認為沒有投資價值。所以，我們在沒有競爭對手的情況下，隨即受到市場歡迎。現時公司正計劃開發較小眾的語言，幫助沒有太多AI支援的地區。」

他續道，該公司第二個服務是為不同企業收集手寫字本，轉變成數碼化的可用數據，藉以簡化其工作量；第三個則較為特別，是協助政府部門及物業管理公司探測鼠患。他解釋：「因為我們擁有一台熱能攝像機，再配以AI分析技術，可以識別和監察老鼠的活動範圍及活躍程度，協助機構在多處鼠患黑點，放置殺鼠劑及捕鼠器。」

團隊創辦人「有入有出」 初心是為用家解決問題

創業至今發展尚算順利，不過Kevin坦言，團隊的創辦人於這數年間亦「有入有出」。他解釋：「有創辦人認為創業並非他的志向，他只希望找到一份收入穩定的工作，遇到不錯的工作待遇時，便退出團隊投身職場。」

然而，Kevin 的創業路並沒有因為有創辦人退出，或者受到朋友的善意勸阻而卻步。相反，在家人全力支持下，令他更肯定自己的選擇，「創業讓我學懂很多事情，我亦樂意面對當中帶來的挑戰，難以形容當中獲得的成功感和滿足感。如果去打工，我相信不會有這種感覺。」

（圖片由作者提供）

Kevin特別強調，收到用家的滿意反饋時，即為他注入強心針。「當『字幕口能』推出最新版本，用家興奮指：『不用再為配字幕而熬夜，可提早發佈新視頻了！』這些正面的反饋肯定了其功能，激勵我研發更多產品，幫助用家解決問題及不斷改善用戶體驗。這亦是我創業的初心。」

Kevin肯定說，創作產品絕對不是為求賺個盆滿缽滿，這只是「副產品」。「只要產品滿足用家需求，獲市場認同，客戶成功，我們就會成功。」他續指，自己跟公司的20名員工一樣，都是擁有強烈的使命感和熱誠，追求的是如何為客戶做到最好的產品。

有創業心便應放膽試

對於有心創業的年輕人，Kevin有這樣的忠告，「無論是否仍在求學階段，還是已投身職場，若有創業心，便應放膽嘗試。如何才算是創業成功？這根本沒有標準答案，因為每個人所追求的東西都不同，只要多加思考，一定可找到人生意義及方向。」他不認為創業成功僅是創造財富，「或者要獲得大量融資再將公司上市甚至透過產品去發大財的話，我就不敢苟同了。」

（圖片由作者提供）

筆者完全同意Kevin對創業不應只為賺錢的看法，事實上，如果創業目的純粹向錢看，公司發展方向便是「以錢為本」。一個沒有服務社會、改善人類福祉的創業初心，極可能是「假、大、空」的產品。

事實證明，很多舉世知名的創業成功個案，其產品都是希望提升人類生活質素，或令人更健康、更長壽。當然，產品大受歡迎，創辦人必然賺錢，但這並不是創業的「終點站」，而是「中途站」。創辦人若能將資金好好利用，繼續研發更多與時並進的優質產品，令全球受惠，這才是創業的根本目的。







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