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在香港這個充滿投資機遇的地方，市場上充斥著不同類型的產品協助個人投資者作出投資決定。今期，我與大家分享一個金融科技初創公司的故事，其推出的理財產品，專注於協助用家掌握市場脈搏及投資方向。該公司聯合創辦人陳健君（Jason）指出，他的創業宗旨是為他人創造更多財富，亦希望為香港國際金融中心盡一點力。

透過鑽研加密貨幣相關技術萌創業念頭

「90後」Jason是香港城市大學環球商業系統管理學系2018年的畢業生。與不少大學生一樣，在學期間靠獎學金和補習工作養活自己。當時賺得愈多也會花費得愈多，且覺得理財很花時間，結果成為「月光族」。「創業念頭就在此時萌芽，希望研發協助理財的工具。」他開始鑽研加密貨幣相關技術，以及虛擬資產的交易及投資技巧。畢業後他曾在全球大型加密貨幣交易平台工作，負責分析理財及結構產品。

及後Jason決定於2019年成立AREIX公司和研發Olawealth平台，同時擔任該公司的聯合創辦人及行政總裁。他希望透過機器學習和人工智能等技術，將投資理財顧問服務，變成自動化和個人化的理財應用程式，為用家提供更有效和貼身的財富管理。但他強調，「公司產品並非銷售加密貨幣，眼見不少散戶靠貼士去做交易，沒有一個較全面的交易系統，很容易FOMO（錯失恐懼，Fear of Missing Out）而招致虧損。」其公司希望可以為用家提供合適的交易策略及有效資訊，讓他們在進行加密貨幣交易前作為參考。

創業初期，投資加密貨幣屬新概念，認識的人不多，甚至抱有很多疑問。 Jason很興幸可以友我家人的支持。他笑言：「媽媽一向以『自由自主』的方式養育我，給予絕對尊重及支持。我自2017年開始投資加密貨幣獲利，便將全數利錢用作創業資金。」

他建立一個「生態系統」平台，那裏至今有逾200個已驗證的頂級交易員和KOL（關鍵意見領袖），用家可以訂閱這些專家的投資策略，當有KOL進行買賣時，用家即時獲得通知，並自己決定是否跟隨。另外，公司除了推出面向用戶的產品外，也與加密貨幣交易所、資產管理公司磋商合作機會。現在公司的主要市場位於香港和台灣。

在港設立金融科技公司有優勢

事實上，在香港設立金融科技公司較其他地方優勝。他指出香港的金融系統、相關法例及防洗黑錢措施十分完善，「最重要的是，香港連接內地，亦與東南亞許多國家有連繫，加上政府為業界提供的有利條件，為香港土生土長的FinTech Startup（金融科技初創公司），提供極佳的創業環境。」Jason相信加密貨幣在香港朝著正面方向發展，對金融科技公司的吸引力大增。

邀志同道合人士參與團隊

Jason的公司可以穩步發展，全賴共同創辦人及核心團隊同心協力。他選擇創辦人合作也有自己一套方式。「我經常參加跟初創公司有關的活動，認識很多投身初創行業的同路人，他們熟悉創業元素及運作方式。若遇到合適人才，便會邀請他們加入團隊。重點是，大家都有著相同的初心，一起打造自己用得著，又可以幫助別人的項目。」長遠建立一個值得信任，以用戶及數據為本的生態系統。」

Jason對有意投身初創的人士建議：「有顧忌，就不必創業！」他認為，創業者都是對自己想做的事情非常有信心，並深信「if not me, who? 」（非我莫屬？），當能力未及時，便需要努力學習相關知識，或者物色合適人選作合夥人，一起實踐理想。當年Jason也不是毅然離職，而是先在工作上學習相關知識，並懷著謙虛的心，不恥下問。只要抱著這種心態創業，才能戰勝顧忌。

筆者最欣賞Jason的地方，就是他懂得利用本港作為金融國際中心的優勢，大展創業夢。事實上，去年雖受疫情影響，但香港的初創公司數目仍有增長。據香港投資推廣署統計資料，去年本港初創公司有3,985間，按年增加6%，當中以金融科技公司較多，而生物及醫藥科技公司的數目亦日益增加。初創項目可謂百花齊放，備受市場注視。