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憑著創意做產品，開公司做老闆雖然風險大，但對於一個初出茅廬的大學生而言，對比在職場上班，創業期間可以累積的寶貴人脈更為與別不同。今期，我與大家分享的年輕人創業故事，其公司推出的人工智能產品，協助用家整理線下業務洞察，改善營銷策略從而提升營業額。透過創業，他最大得益就是以創辦人身份，與其他公司CEO交流，增廣見聞，受用一生。

AI分析消費者行為 改善客戶體驗

現年27歲的屠厚鈞（Patrick）在5年前與另外兩名同學創立Dayta AI，公司初期定位為一家人工智能方案供應商，為政府部門及大企業訂製商業解決方案。他分享，「Dayta」含意是找出「The Why in Data」，即透過人工智能技術，分析消費者行為，找出問題根源及改善方案。

他指公司的轉捩點是源於其中一個早期客户：「一間跨國公司在全球多處舉辦展覽活動，希望了解觀眾群逗留於不同展區的時間、觀賞喜好及神情等，並採用人工智能作進一步分析。其中，大會設置播映區播放一條製作費不菲的產品製作花絮，該公司希望觀眾盡可能停留在播映區觀看整條短片，最後數據顯示到場人士逗留的時間平均只有20多秒。」

Patrick從分析中發現，問題不是影片內容不吸引，而是展區沒有提供適合的硬件配置讓觀眾停下腳步觀賞，「那裏設有3個大型LED屏幕，可惜並沒有提供座位。於是我建議設立多張長椅，讓觀眾安坐細看，結果觀眾的觀賞時間顯著增加，平均達2分10多秒，這就是Dayta怎樣憑科技找出問題並建議改善方案的好例子。」

他指出，這並非新技術，過去市場亦充斥不少為零售業提供消費者行為分析的公司，惟至今仍未大規模普及，料其中原因是用家需要添置大量硬件及感應器，導致安裝成本較高。

「我們提供的雲端系統，好處是可直接與商戶現有的裝置做配搭，用家不用花數以十萬元添置器材或安裝硬件，也不用考慮空間或布線等問題。」Patrick說，Dayta提供的人工智能分析，可識別貨品擺設位置及銷售情況，包括「曾否有客人經過」、「有否吸引客人停留」、「停留的客人可有購買」等情境，從而找出銷路欠佳原因，例如「是客人看見而沒有購買」還是「擺賣位置不佳令消費者難以察覺」等分析。

積極拓展邁向國際 家人支持圓創業夢

Patrick指出：「公司發展至今5年，尚算順利。我以『香港土生土長的初創公司 』名義邁向國際，與國外的企業高層或CEO洽談生意並參與環球性初創公司的交流活動，除感到驕傲外，還有一種要為香港爭氣的感覺。所以一定要做到最好。」短短數年時間，Dayta業務已從本港擴展到海外市場。

「創業最大得著，就是藉初創公司行政總裁兼創辦人的身份，接觸大企業的CEO。這是一個非常難得的機會，從他們身上可以學習成功之道，除了有助計劃公司的發展路向，還可開拓人際網絡。」

「吃得鹹魚抵得渴」，一方面Patrick在創業路上結識了很多傑出的人物，但另一方面，他也和很多創業者一樣，面對創業初期業務不穩定的情況。他坦言：「其中讓我非常深刻的經歷是公司曾試過連續兩次面對現金流壓力；後來，我學懂計算現金流，避免了同類事件再次發生。」

Patrick能夠全情投入創業夢，全賴家人支持。「父母都是退休商人，明白創業初期難免會碰上一些難關，也理解這是創業的必經之路，所以一直在背後默默支持。同時，我有一位很好的哥哥，在早期艱難的日子裏，他肩負起家庭經濟支柱的角色，讓我可以全情投入創業之路。」

「媽媽有時打趣地說：『假如家庭有負擔，需要每月支付龐大的開支，你便無法繼續創業。』」Patrick補充，「事實上，為了加快公司的成長和發展，我和另外兩位創辦人的薪酬普遍比公司同事低，的確沒有能力給太多家用，所以亦感恩家人們無條件的支持。」

縱使有家人的諒解令Patrick可以無後顧之憂，但他與其他創業人士一樣，有可能面對失敗。他強調：「創業，必須不怕失敗，從中學習。我現時處事的多元化和靈活性，都是從失敗中磨鍊出來。」但他提醒有意創業人士，商業世界是殘酷的，產品有創意同時必須能夠幫助用家解決「痛點」，否則很容易被淘汰；同時，也別妄想只靠「夢想」及「願景」，便可說服投資者融資。

筆者樂見Patrick的初創公司，衝出香港，在國際舞台上為港爭光。最值得一提的是，Patrick年紀雖輕但富有鴻圖大計，在創業這幾年從不同的成功人士身上，學習以更宏觀角度、更有效率方式，應對日新月異的市場變化，令自己的產品與時並進，更受歡迎。







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