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年輕人創業，籌集資本往往是第一步。如何吸引創業基金青睞，確實是一大挑戰。今期，我想與大家分享一位大學生創業故事，他創業時缺乏資金，透過成功申領不同的創業基金，才能順利「起步」。

20餘歲的王文洋（Ivan）在香港中文大學環球商業學系畢業，與盧俊曄（Jason）及另外兩名同學創辦了Flowclass。它是一個專為不同的教育機構和個人導師而設的收生系統建立工具，讓用家使用其「無程式碼」的工具建立網站、推廣課程以及管理報名。業務範圍先由香港本地開始，希望將產品滲透至全港各教育中心和個人導師市場。他說：「長遠目標是開發一個能夠應用於任何市場的SAAS軟件，進軍不同地區市場，例如補習氣氛較濃的台灣和新加坡。」

在創立Flowclass的兩年前，Ivan創立一個「共享筆記平台」，惟發現市場需求有限，遂創立另一個補習老師配對的應用程式。當時還是大學二年級生的Ivan，沒有足夠資金創業，便參加香港中文大學培育計劃。後來亦成功獲得數碼港創意微型基金及青協Inno Impact 青年創業實踐計劃支持。他回憶道：「當初若非獲得『毋須股權作代價』、『毋須附帶條件』的創業基金支持，我肯定不能那麼輕易就可以創業。」他相信此類計劃對缺乏資金創業的大學生來說，起了實際的關鍵作用。

對於創業心態，Ivan認為讀書時期與畢業後是截然不同。他坦言：「讀大學時沒有太多顧慮，只是『想做就去做』，最緊要是開心；但畢業後，就會開始考慮自己和公司未來的發展，所以時刻擔心公司營運及財政問題，開發產品時會更加顧及市場反應和回報，不能只是『想做就去做』。」

家人準備飯餸默默支持

由於讀大學期間，Ivan已成功獲得不少創業基金支持。Ivan感恩地說：「家人縱使未能提供財政或人脈上的支援，但仍非常支持我去創業，還在我下班回家後，默默為我準備飯餸和湯水。他們沒有給我掣肘或壓力，任由我決定自己想走的路。這一切，令我覺得很窩心、幸福。」

除獲得家人的支持外，Ivan認為香港有完善的硬件及軟件支持初創持續發展。他又補充：「我在香港創業，獲得不少創業家無私支援，部分創業家分享了在美國矽谷的經驗，擴闊了我的國際視野。」不過，他認為香港較重視某些龍頭行業的初創發展，例如金融科技，但卻較少對於教育及其他非龍頭行業的支援。

畢業後「與同學走不一樣的路」

Ivan的公司發展順利，作為剛剛大學畢業的他認為，最大不同是「與同學走不一樣的路」。他說：「同學畢業後，不少投身投資銀行或顧問公司，藉以獲得不俗工資，平步青雲；而我的成就則是找到自己的發展路向，做自己喜歡的事，最難能可貴的是，我可以擁有整個項目的話語權，見證它由零開始成長，當中的成功感，難以筆墨形容。」

他最開心的是產品廣受歡迎，這種喜悅更是金錢無可比擬的。他說：「成功對我來說，就是一家新的補習社於開張前，選用我的產品；當然，有朝一日成為業內龍頭的想法，大概都是每家公司的成功定義。」

對年輕創業者的四個忠告

對於初創，Ivan有四個忠告。第一，在創業旅途上，講求的是如何從紙上談兵的想法，轉化成為真實產品，令用家受惠；第二，在公司創立初期，缺乏人際網絡，但不要害怕，透過逐步發展，自然會建立人際網絡；第三，遇到困難時，馬上請教初創前輩；第四，盡快令公司業務得以持續發展。「要籌集資金，應盡早計劃，例如向政府申請資助等。而且，從批核狀況之中，已可得知自己的想法是否正確，或者有需要改善的地方。所以，若要測試想法是否可行，可尋求認同及創業基金資助，計劃順利獲批的話，便證明想法可行。」

筆者喜見香港近年有不少資源用作支援像Ivan一樣的年青人，在缺乏資金的情況下幫助他們創業，也希望政府可多考慮投放資源於非龍頭行業的科技初創，讓香港的創科發展更多樣化，亦幫助傳統行業利用新的數碼科技提高效率和服務。







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