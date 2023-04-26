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法律正義女神泰美斯手持天秤為兩端締造最佳利益。今期，我與大家分享的初創故事，其創辦人將人工智能科技，融入法律界，既可為律師省卻不必要的時間，亦便利尋求法律支援的市民，達致雙贏局面。

行政電子化 助律師提升工作效能

在香港中文大學法律博士課程畢業的郭玉琳（Kyle），與兩名分別於法律系及數理系畢業的好友，於2020年創立法律科技公司「Lecopt」。她說：「將科技融入法律界，原因有兩個。其一，是我曾於數間律師樓上班，發現都有一個共同痛點—— 沒有一個有效的電子化系統。那裏有大量文件積存，部分堆積如人般高，而且所應用的科技仍停留於千禧年代，甚至我曾聽說一個傳聞，指在香港大多的律師樓所應用的最新科技是「電郵」。我不斷問自己為甚麼在現今科技發達的社會，為何仍要存放那麼多紙張？為何不將文件電子化？為何不引入相關科技提高效率？另外一個原因導致我走出舒適圈選擇創立法律科技公司，是發現一般大眾難以尋找合適律師。我希望可以利用科技協助求助人，於短時間內找到合適的法律服務。」

「律師的價值是提供專業知識及服務，若然可以利用科技減掉一些行政工作，就可以更好的利用時間。只可惜大部分律師對法律科技的認知有限。」Kyle說：「香港大學、香港中文大學及香港城市大學，也是在兩年前才設立法律科技課程。但其實在內地、新加坡及台灣等地，早已盛行透過科技，取替冗贅的人手工作。」所以她創立的平台，第一個功用就是協助案件管理，包括為客戶掃描文件等功能。她指出，「該平台令律師及求助人同樣受惠，平台可預先整理求助人的資料及案件細節，交律師檢閱，令律師省卻很多不必要的時間；同時，律師可透過該平台，與求助人交換文件，提高效率。」

「另外，律師樓不是每一個案件都可以處理，有些會因為涉及利益衝突，或者律師的專長及類別，因而愛莫能助。所以我們希望可以透過Lecopt，協助遇到如工傷、交通意外等需要律師或法律支援人士更快找到合適的幫助。例如，很多求助人未必知道需要提供甚麼文件來讓律師決定是否可以處理案件，所以我們設計有選擇的問卷，只要回答簡單問題，系統便利用人工智能分析，為求助人提供合適的選擇。但我們不會向當事人推介某位律師，因為法務代理人推介律師，在香港屬犯法行為。」該人工智能平台，暫時只供律師樓免費試用。她解釋，免費試用可以獲得具建設性的意見回饋，期望到今年4月，可以正式推出市場。

兒時夢想讀法律 冀創業幫助更多基層人士

回想兒時，Kyle的夢想就是讀法律，她相信正義必勝，希望透過法律，幫助中產及基層人士，維護他們應有的權利。患有過度活躍症的她，坦言非勤力讀書的學生，在香港完成中學，考畢DSE後，便前往英國的大學攻讀財務課程。

「因為在我成長的年代，外界普遍認為修讀財務或經濟，出路較好，加上家人都是商人，我便選擇修讀財務，為日後繼承家業鋪路。」Kyle畢業後返港，少年夢想再次於腦海浮現，遂報讀大學法律博士課程。

在律師樓工作，Kyle卻發覺有很多實際的痛點，令律師有時候不能每每以維護客人利益為先，這與她讀法律的初心有一定落差。因此，她希望透過一些改變，增加行業可帶來的價值。惟她這個重大的人生抉擇，卻遭到家人反彈。她說：「家人對我選擇放棄可以成為律師的康莊大道，決意創業的想法，大惑不解，反問：『何以要選擇如此艱辛的路？』我也掙扎了一段時間，最後決定走自己想走的路，利用法律科技幫人。我要證明給家人看，我選擇的這條路是正確的。」

創業至今，她最難忘的事情，都與創投公司有關。她說：「我最初不知道需要謹慎處理基金投資，於是隨意發送電郵邀請不同創投公司考慮投資我們的項目。當中不少創投公司「潑冷水」， 認為市場狹小，利潤亦不高，難以得到豐厚回報。有一個回覆稱可投入100萬元人民幣資金，但要換取我公司6成股份。我還是婉拒了，因為失去控股權和話語權等同打工，我怕不能實現我的初心。」

她創業了一段日子，面對不少挑戰，但都一一征服，亦吸收了很多寶貴的實戰經驗，為創業路打穩根基。對於初創人士，Kyle有這樣忠告，「或許初創就是會多走不必要的路，但不要懼怕，要屢敗屢戰，失敗乃成功之母，總有成功一天。」

筆者認識Kyle是通過阿里巴巴香港創業者基金舉辦的JUMPSTARTER 2022環球創業比賽。對於過去疫情期間她仍堅持創業夢想，決心幫助社會上有需要人士，我是非常佩服，尤其是她希望透過產品，提升生活質素，服務不同階層，特別是弱勢社群，令社會變得更加美好。我期待遇上更多類似Kyle的同路人，為社會帶來價值。







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