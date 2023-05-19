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每人都有屬於自己的獨特創意，可以在不同範疇上發揮所長。而喜歡在商業策劃上發揮創意的，是創業家的一大特質。不過，除了無限創意，創業家還要有兩個特質：願意站在客戶角度設計方案的同理心，並要謙卑地接受反饋以持續改良方案的毅力。筆者日前為由SEED Foundation 主辦、阿里巴巴香港創業者基金贊助的「IdeaPOP! 全港中學生初創計劃匯報比賽」擔任評判，目睹多隊中學生隊伍如何從他們自身觀察到某個特定群組的痛點，配合創意引入科技，設計並匯報創新方案。雖然所有方案仍然處於非常初步的階段，但評判們都非常欣賞所有隊伍專業地做足市場調查、財務分析、拓展計劃，在短短五分鐘內把計劃重點如同向投資者一樣匯報出來，並接受評判五分鐘的提問。雖然比賽必須分出名次，但筆者認為所有參賽隊伍願意花費這麼多精神時間投資在這個初創計劃內，每一隊都非常值得表揚。

創意方程式：利用A事物的優點來解決B事物的痛點

創意不一定是發明全新的事物，也可以是把兩者看似毫不相關的事物放在一起。可風中學（嗇色園主辦）團隊所提出的初創方案，是把現時非常流行的實境角色扮演遊戲「劇本殺」放入博物館內，吸引更多年青人了解歷史和文化，同時協助博物館增加人流。團隊表示：「『劇本殺』有能力解決香港博物館在人流上所面對的挑戰，同時以新穎獨特的方式增加大眾對歷史的興趣。」這個主意看似簡單，但團隊在設計方案時也毫不馬虎。他們跟據一個香港故宮文化博物館的展品創作了第一個劇本，並已向其他博物館提議他們的方案，還獲得非常正面的回應。此方案在創意和社會影響方面均獲得很高的分數，但最能感染到評判的是團隊對於歷史文化推廣的熱誠，並對他們能夠完美結合兩個不相關的事物非常驚喜。

同理心的考量不只限於目標客戶群？

同理心的最大表現，是能夠多角度分析客戶群和他們身邊不同持份者的感受和需求。來自聖保羅書院團隊當中，其中一位成員日常會與自閉症兒童相處，深明照顧和教育自閉症兒童時遇到的不同挑戰，有時難免會感到無助。其實照顧者的情緒也是和自閉症兒童相處的關鍵，如果他們得不到及時的專業協助，長遠來說對照顧者和兒童的身心健康恐怕會墮入惡性循環。團隊表示：「這個情況絕對可以應對，並可於自閉症兒童六至九歲這個黃金期內進行改善。」他們針對自閉症兒童及其照顧者所需的教育及心理上的支援，設計了一個應用程式，除了讓有特殊學習需要的兒童得到個人化的學習工具，同時照顧者也可以透過平台獲得兒童的學習進度，並連繫其他同路人分享經歷。筆者與其他評判們一致認為，團隊詳盡地編寫針對自閉症兒童的教材外，同時顧及照顧者的需要，突顯了團隊強烈的同理心，明白兒童和照顧者雙方都得到協助的話，必定會事半功倍。

創業是一趟矛盾的旅程

創業是一條漫長的道路，每個方案由構思主題到推出市場，過程中必定經歷了多重改良。創業家一方面要對自己的方案有信心，另一方面要虛心地接受他人對其抨擊，以作出相應的改善。今次比賽有別於以往屆別，今年所有初賽隊伍均經歷了為期四個月的「師友指導」，讓隊伍有機會與多個不同專業領域的專家討論他們的方案並獲得反饋，從而改良他們的設計和匯報。港大同學會書院團隊設計了一款同時適用於平路及樓梯的助行器，擴展老人家的活動範圍。當評判們提出有關產品於安全方面的問題時，團隊立刻展示了大量手繪設計圖來說明其產品的設計原理和安全考量等，除了是準備充足的表現，也是他們勇於向不同專業領域人士詢問意見後不斷改良產品的成果。

比賽過後，無論各個比賽項目會否進一步發展，筆者認為更重要的是各參賽者於過程中與別人合作和交流的經歷，繼而把訓練所得應用在人生其他不同層面。正如決賽隊伍漢基國際學校團隊於賽前訪問時分享：「除了創業家精神，這個比賽也磨練了我們的領導、團隊合作和溝通能力。」筆者在這班滿腔熱誠的年青人身上也獲益良多，除了被他們活力和創意所感染，最令筆者動容是他們每一隊都希望可以改善社會上不同大少問題，讓大家有更好的生活。有著這一群具備創意和年青人，筆者對於香港的未來發展感到鼓舞。

冠軍隊伍可風中學（嗇色園主辦）團隊為他們的創新方案作了詳盡的商業構思。

比賽中獲得第二名的港大同學會書院團隊於回答評判提問時即時展示多個產品設計圖來說明其原理。

比賽中獲得第三名的聖保羅書院團隊在設計自閉症兒童學習教材上作了深入的探討。

致香港創科界未來棟樑：請繼續努力不懈地學習和成長，堅毅地改進和創新，並且勇於面對挑戰和困難！







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