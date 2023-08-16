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提到環保，「源頭減廢，升級再造」是其中一個行之有效的解決方案。過去筆者曾介紹回收過剩麵包用於釀造啤酒的初創，各國亦不乏有心人利用咖啡渣研發再生材料。今期要分享的初創品牌「茶甡（Chazence）」，就將茶渣變廢為寶，透過專利技術製成紙張、包裝及建材等，可代替木材塑膠，已得到不少有心實踐環保的大企業青睞。設計師蕭啟東（Calvin）為品牌取生生不息之意，給茶葉新生命的同時，亦為社會及企業帶來可持續發展的方案。

Calvin在澳門長大，畢業於台南應用科技大學，攻讀產品設計。求學時他曾在台南下地耕田，探索有機農業；受在街市做生意的父母熏陶，他亦對社區生活的點滴觀察入微。大學畢業後，他沒有留在已有工作機會的台灣，而是選擇回到澳門，「澳門幾乎沒有產品設計行業，我覺得應該要發展。」

變廢為寶 獲喜茶BMW博物館青睞

2016年，Calvin在親戚的傢私廠學習時見到大量廢棄木柴，啟發他創辦第一個品牌「原質東隅」，主打循環再用木柴製造相機。他笑說：「我曾有個花名叫『廢柴』，因經常去撿廢棄木柴。」他不時到訪位於中山的生產工廠，有次在當地表哥代理的奶茶店目睹用過的茶葉被當垃圾丟棄，又萌生新想法：「茶葉亦可以執？」

源自東方的茶飲比咖啡、汽水更貼近華人生活，近年各地的手搖茶飲店亦愈開愈多。Calvin觀察到，店鋪每天產生的大量茶渣若處理不當，將會影響堆填、地下水等，造成氣候變化等環境問題，他思考如何將茶渣轉化為有用之物。「對消費者說：我用茶葉做出你正在使用的杯子，是順理成章的賣點。我覺得有可為，而且沒有人做過。」

Calvin沒有材料科學的背景，便邀請各界朋友、同學加入，建立了擁有創意設計、生物醫學，物理工程及文化研究等專業人才的跨領域團隊，於2018年成立「茶甡團隊」。

跨專業團隊獲專利 茶材防水快速降解

團隊利用茶渣中的纖維素、木質素、茶多酚、茶果膠等成分，以及茶這種健康天然可降解的特性，研發出三大新材料技術，並已在香港、內地、日本、美國等地區申請專利，包括「茶纖成型」、「茶基複合」及「茶原聚合」技術，製成各種環保纖維茶材，分別取代紙製品、夾板、木材和塑膠等，可透過3D打印直接打印成模型，擁有三倍水泥的硬度，且防水、耐洗、耐高溫，產品更可於90天-180天內在泥土裏自然分解。

團隊經過一段時間在實驗室鑽研打磨新材料，茶甡迎來第一個客戶——一間頗受歡迎的茶飲店「喜茶」。Calvin回憶當時拿著「簡陋的」樣品到對方辦公室推銷，對方感興趣，又約第二次會面，期間茶甡亦積極改良樣品，到去年終遇上契機，將材料用於喜茶與日本「潮流教父」藤原浩聯乘的一系列產品，並負責生產。

當時仍處於疫情期間，Calvin視之為一大難關，內地工廠不熟悉新材料，好不容易找到合適的工廠，卻遇上封廠，當他將產品轉移到另一工廠，又隨即被封，反復遇阻，幸好身在深圳的合夥人能及時處理，才令這單生意順利完成。

應用範圍廣 未來成本低於塑膠

和喜茶合作後，茶甡獲不同行業客戶主動接洽，Calvin意識到產品適用的市場維度很大，例如今年茶甡就受杭州「中國茶葉博物館」之托，用其專利材料協助升級這個國家一級博物館，另外亦為汽車品牌BMW研發未來汽車內部裝飾與辦公空間。

他直言不怕抄襲，「要copy確實不難，但客戶的要求推動我們不斷進步。以喜茶杯為例，有人認為有利可圖，可以抄襲，但我們已做到了食品級、短期內可降解、表面處理提升耐用度等，技術更有深度，覆蓋面更廣，而且客戶需求不單是材料，已是一個更完整的可持續解決方案。」

目前茶甡搜羅茶渣的主要來源是內地種植茶葉的茶園，往後會尋求與更多大型茶飲料品牌合作的機會，助其處理茶渣，令棄物重獲價值，再造利潤。消費者或最關心這種環保材料的成本，Calvin就有信心未來茶甡的材料將比木材、塑膠等的成本更低，惟需要時間推廣認知，做大市場。

他希望茶甡不只是材料公司，而是能輸出解決企業風險與問題的理念，積極可持續創新影響其服務的企業，「不是說用了環保材料的產品就會賣得更好，或者企業ESG（環境、社會及管治）就做得更好，單靠產品不夠，更重要的是材料背後的方案所解決問題的商業模式和體系。」

助產茶地建構產業鏈 文化經濟共生

Calvin還有個更大的願景，冀為產茶的地區建立系統的發展規劃，「令當地的茶不止是一杯茶，而是可通過回收、科技轉型、文化升級，開創新型多樣的創新茶產業，建構可持續產業鏈。令當地茶農有更多改善生活的選擇，也吸引人才和生產企業回流，投身家鄉的茶行業，令產品有所發展，真正讓文化和經濟共同生長。」

循環再生行業現時是個「風口」，但他指，未來發展如何尚不可知，惟希望讓更多人參與進來，一起探討，共同建立行業標準。

筆者請教Calvin創業心得，他認為最重要是「平衡」，走得太快風險高，太慢會被淘汰，要找到平衡點可持續地經營；另外，團隊應有好學的態度，對不同領域有認知，世界變化太快，需要吸收能力強，有耐心的成員，去探索和發掘市場的需求。

他亦寄語想創業的人：「去做吧！亞洲創業的空間及需求仍很大。世界很大，每個人都該選擇自己喜歡做的事。」

以往一般人對於澳門的印象主要是博彩、旅遊、表演娛樂等行業。當筆者遇上Calvin和茶甡的團隊後，體會到創意是沒有分區域，只要有問題需要解決，一定會有有心人想辦法繼而產生新的商機。







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