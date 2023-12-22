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「玩物」不一定會「喪志」，將愛好做到極致，「玩」成一項事業，大中華區目前唯一的樂高積木（Lego）認證專家洪子健（Andy）就是一個成功例子。今期筆者與大家分享這個特別的「創業」故事，看Andy如何從一個金融從業員兼樂高迷，憑創意加上市場觸覺，成為樂高品牌的有力推手，收穫一份集合愛好與工作的「dream job」。

市民或在公共空間見過一些大型Lego裝置作品，例如2020年由20萬顆樂高積木砌成的「彩虹邨」，疫情期間在商場展出的「非洲大遷徙」動物系列，慶祝新年的「鯉躍龍門」魚型雕塑，用紅白藍顏色的Lego積木打造的真實比例沙發等等，都出自Andy及其團隊之手。

要獲得樂高專業認證大師（Lego Certified Professionals，簡稱LCP）資格，需經過樂高公司評核，目前全球僅有21位。LCP並非受薪於樂高，而是相當於獲得樂高授權，可藉助該品牌接洽商業工作。Andy在樂高這棵大樹下，創辦了自己的創意設計公司，名符其實地「靠砌Lego維生」。

出身證券業 砌Lego減壓砌出新天地

Andy的事業開端是在證券業，他笑言自己曾經很「投機」，「20到30歲那些年裡喜歡炒賣，後來有了家庭，發現這樣的生活模式不再適合自己，不再像年輕時能豁出去拼。」

工作之餘他常透過砌Lego減壓，越砌越入迷，還在網上討論區結識很多同好，曾在香港舉辦展覽，後來更有機會認識到該公司的香港區市場總監。「約2000年時，總監希望能加強樂高的推廣，就找我們幫忙，與商場合作舉辦展覽，讓市民認識樂高。」

2013年樂高計劃拓展大中華市場，他獲總監推薦到丹麥總公司參加樂高認證專家遴選，並於2014年正式成為全球第13位及大中華區首位樂高認證專家。他回憶，考核內容包括如何展現品牌理念、預計收入、可接觸到多少人群、如何打開內地市場等。在筆者看來，這如同一份創業計劃書。

他指，LCP可根據Lego的指引接洽工作，例如和第三方品牌合作，以Lego作品推廣。「全香港沒人做過。在Lego品牌的保護下，我對這個生意的前景很有信心。」Andy的平面設計師太太亦加入公司，擔任藝術總監。

砌Lego版故宮及丹麥皇宮 助中西文化交流

團隊擅長用Lego打造地標建築，當中最令Andy驕傲的作品要屬2015年為澳門藝術館故宮文物展製作的Lego版故宮。他說：「故宮的展覽題材通常較嚴肅，主辦方想透過Lego版故宮，吸引小朋友和年輕人。」展覽引起很大迴響，並為他打開了內地市場。他2017年受北京丹麥領事館委託，在王儲訪華期間，拼砌故宮和丹麥王儲皇宮的Lego建築模型並展出，作為中西文化交流的象征，他視之為公司發展的里程碑之一。

製造Lego裝置或建築耗時，更需要創意思維解決問題。例如農曆新年寓意香港「鯉魚翻身」的巨型魚雕塑就耗時兩個月，首月先設計出圖案，製作支架，再用一個月時間堆砌。疫情期間，市民無法旅行，Andy就將Lego版長頸鹿、斑馬和大象帶到商場，製作過程他融入巧思，成功只用兩個金屬支架支撐起四腳長頸鹿的結構；而海洋生物不著地，就要考慮用帶有支架的珊瑚來托起生物在海中的形態。

創作耗時考創意 疫情衝擊大需重組團隊

經Andy之手複製的Lego建築還承載本地文化特色和集體回憶，例如網紅取景地「彩虹邨」，除了跟足實際砌出20層樓高、每層40個單位的樓宇，每個單位的Lego版「住戶」更呈現不同場景，有的在晾衣服，有的在煮飯，有的Lego公仔在換衣服，有的不穿上衣站在窗口……還原生活的煙火氣。他對公屋題材很感興趣，希望透過作品來演繹基層生活社區的面貌和人情味。

Andy過去十年的工作邀約眾多，經常到各地策展，但這盤樂高生意並非一帆風順。2019年他正在內地籌備樂高中國文化展，展出多年來的作品及新展品，卻受疫情影響剎停。「在發展順利時面臨很大衝擊，看不到前路，上班時間縮短，辛苦組建的兼職團隊十幾人陸續離開，後來有新工作時已經找不到他們回來工作，需重建團隊。」2021年遇到鄭州水災，洪水衝進商場地庫，他的展品全部被毀，「這兩三年挫折很大，但仍要繼續走下去。」

筆者好奇，當「興趣可以當飯食」，會否反而令興趣被磨滅？Andy說，金融市場的從業經驗令他學會凡事要分清，「買股票決定長揸就長揸，不能被短線消息震動所影響。Lego現在是一份工作，我需要計算盈利、未來的價值，工作就是工作， 我將對Lego的興趣投放在公司。」

和太太拍檔設計 兼顧市場效率美感

Andy制定展品方向，統領團隊，笑言反而與太太偶有爭執，「我和她看事情角度不同，我注重考慮對市場的吸引力，以及如何提升效率，太太則著視覺藝術方面，怎樣演繹作品，較天馬行空，是兩個極端。但始終兩公婆有默契，即使有不同意見最後都能平衡解決。」

對於Lego大師而言，什麼是成功？Andy謙稱沒有多想，「我是老實營運生意，亦為了養妻活兒。如果在香港10個提到Lego的人，有一個能想起我，那也許就是成功了。」他寄語有意創業的讀者，創業要有計劃，並首先考慮這計劃是否能最少提供溫飽，「創業者失去穩定工作，每個月賺錢要跑得比別人快」；另外，要有豁出去的膽識。

自稱瘋狂球迷的Andy近年還跟本地足球名宿和知名教練一起創辦了一個足球訓練班，為年輕人提供訓練機會和場地。有去其訓練場的讀者，別忘了參觀他用Lego砌出的多位世界球星頭像版畫。











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