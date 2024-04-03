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職業桌球手和創業者有何共通之處？香港桌球名將傅家俊（Marco）說：「一樣要不斷解決問題，面對失敗決不放棄。」仍在國際職業賽場耕耘的他近年有另一個身份，就是「大師桌球王國（Master Snooker Kingdom）」的聯合創辦人。這間桌球學校提供適合兒童及青少年身形的球枱及設施，並融入STEM教學，推廣這項「紳士運動」之餘，Marco更冀將桌球多年來帶給他在心智上的成長，例如控制情緒、鍛鍊抗壓力等經驗分享給下一代， 讓他們可終身受用。

「桌球帶給我很多。」從Marco口中，筆者感受到桌球如何塑造了他。這位創造了多個「香港首位」紀錄的運動員小時候曾經不夠自信，約8歲開始，喜歡打桌球的爸爸常帶他去球室，使他對桌球產生濃厚興趣，並逐漸展露天分。在開明的父母支持下，Marco在高中畢業後就全心投入於職業選手事業，他說：「學業上確有犧牲，但必須把握桌球手的黃金時期。」

這一條適合自己發揮所長的道路，帶給Marco信心和對自己的認同。他於1998年成為首名打入斯諾克世界公開賽決賽的香港選手，2003年贏得斯諾克超級聯賽冠軍（非積分排名賽），亦是首位香港球手獲此成績。而職業生涯中令他最難忘的是2007年第一次奪得職業排名賽冠軍，「當時已打了8、9年職業賽，始終沒有突破，每次只能到四強或決賽，距離冠軍總差一兩步，故此開始有點懷疑自己。那次決賽對上奧蘇利雲（英國名將，多年世界排名第一），17局9勝，發揮得很好，贏下自己第一個職業比賽冠軍，對我別具意義。」

鍛煉專注力抗壓力 學習面對失敗

Marco打桌球20餘年來得到很多掌聲，在過往接受媒體訪問時他則經常提到，運動員享受成功之前，要先學會面對失敗，「我打幾百場比賽才能贏得幾場，但已經算是幸運的一群。」這也是他成立桌球學校希望讓年輕人得到鍛鍊的心理質素之一。

Marco與太太數年前在為兩位女兒物色興趣班時，有感坊間沒有適合兒童學打桌球的場所，「一般球室的球枱太高，球桿太長。」在太太的建議下，他萌生創辦桌球學校的念頭，並於2020年與幾位合夥人推出「大師桌球王國」，面向4至12歲的兒童，打造適合孩子身形、安全的教學環境。

「（學桌球）不一定要代表香港出賽，重要的是鍛煉專注力、手眼協調、抗壓力，面對失敗，解決問題，情緒控制等。」Marco冀透過桌球運動，傳授給孩子以後在各行各業都受用的經驗。

開業至今，Marco指收生情況不錯，亦可見到學桌球對學生的情緒和行為的正面影響。「桌球是靜態運動，有些孩子喜歡周圍跑，用自己的方式『放電』，但當他們站到球桌旁時，又會變得很『定』，有集中力，跑跑跳跳的行為減少，專注在打球上。」

寓教於樂 培養長遠興趣

他又強調，學桌球不分性格，「世界職業桌球壇打得最好的那十幾位，每人都有不同的性格、背景、技術和天分，個個都打得很好，他們的共通點就是都很喜歡桌球。」他指，有些小朋友會自己在網上找影片看，研究不同球員怎麼打球，「這些是沒辦法教的，他喜歡就會主動追求技巧的提升，這樣上手也會比較快。」

「小朋友應先打好技術的基本功，大家技術都好的話，就要講究策略，然後就是平衡心態，心態好才能發揮好技術。而在學技術之前要先玩得開心，課程透過遊戲設計，讓他們練習技術的同時也享受運動的樂趣。」Marco希望學生不是將桌球視為短期訓練，而是當成長遠的運動，「桌球可以打到很大年紀。」

創業「初哥」 運動員心態經驗融會貫通

球場上是「老將」的Marco笑言自己是創業「初哥」，創辦學校時起初反響不俗，惟正值疫情期間，作為體育場所受政策限制，收生反覆受到影響，歎「創業頭兩年就遇到這麼大考驗！」他坦言，受經濟環境影響，很多投資者都更謹慎運用資金，現時會先控制成本，等待經濟好轉。「桌球手和創業者都要有的心態，就是面對困難一一解決，不要放棄，從錯誤中學習。」

作為全球第一間兒童桌球學校，Marco坦言，仍需時向公眾推廣學桌球的積極意義，慶幸暫時未有競爭，目前課程亦逐漸向12歲以上的青少年開放，冀在香港做好品牌，未來計劃進入學校。他又透露，今年暑假將在深圳與另一教育機構合作開設分校，「國內的租金水平、空間等情況與香港不同，可做更大的學校，覆蓋更廣的兒童年齡層。」

Marco亦不忘職業球手的本職，他表示，未來將會繼續參賽，包括四月的世界錦標賽。他早前因疫情曾暫停參賽，目前狀態亦在逐漸恢復，「其他球員一直在進步，我也不能放慢腳步。」他指，隨著年齡增長，其目標已不再只著眼於成績，而是要享受每一次比賽，「用這個心態去打每一場，更可能發揮好的水平，能做到享受，自然就會有成績。」







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