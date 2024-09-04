初創創業第一步︰搞懂融資基本術語！甚麼是防稀釋條款？組董事會2大要訣！弄清遊戲規則是成功融資的關鍵

加入最愛專欄 收藏文章

這一期繼續是Uni-corner系列。承上期講到，AEF Uni-corner是一個由阿里巴巴創業者基金（下稱「基金」）主導以支持本地大學初創發展的一個項目，我們希望可以藉著基金於本地初創生態系統深耕近十年的豐富經驗及資源，為大學內的早期初創提供適切的養分。於上月，筆者及團隊率團到訪基金在大灣區內營運的被投企業，讓創始人得以先行對初創企業的整個形態及發展方向有個大概的了解。到下一步，就是如何將所見所聞落實到細節。本月，我們舉行了第一次的講座，主題為融資基礎知識。初創企業在早期融資階段面臨著眾多挑戰和機遇。對於創業者來說，了解和掌握早期融資過程中的關鍵術語及做法是至關重要的。

融資的基本術語

在早期融資中，創業者需要熟悉一些基本的融資術語。對於這些術語的理解，是創辦人與投資者進行溝通和協商的基礎。以下是幾個重要的融資術語。

首先，是防稀釋條款（Anti-dilution）。防稀釋條款是一種保護投資者利益的條款。當公司進行新一輪融資時，這個條款可以防止現有股東的股權被稀釋。好處是保護了投資者的利益，確保他們在公司價值下降時不會遭受損失。然而，對於創業者來說，這可能會限制他們在未來融資中的彈性。

此外，優先認購權（Pre-emptive）。優先認購權是現有股東的權利，當公司發行新股時，他們有優先購買這些新股的權利，以保持他們的股權比例。好處是現有股東可以避免被稀釋，並有機會繼續參與公司的成長。但是，這也可能會限制了公司吸引新投資者的能力。

至於優先購買權（Right of first refusal）是指當資產或股份擁有人決定出售時，持有優先購買權的人有優先以相同條件購買的權利。換句話說，當出售方收到其他買家的出價時，持有優先購買權的人可以在同等條件下優先購買。這種權利通常在合作夥伴、股東或其他特定關係中使用，以確保資產或股份的轉讓不會對持有優先購買權的人造成不利影響。然而，這可能會限制其他潛在買家的參與，並增加交易的複雜性。

另外，也有股份轉讓限制（Restriction of share transfer）。股份轉讓限制乃規定股東在未經其他股東同意的情況下，不能自由轉讓股份。好處是保護了公司的穩定性和股東間的平衡，防止股份被不適當的人士收購。然而，這同時可能會限制股東的流動性和退出選擇。

最後，保留事項（Reserved matters）。保留事項是指董事會在某些重大事項上擁有最終決策權，例如重大投資、公司併購等。好處是確保公司的重大決策經過董事會的審核和批准，保護了公司和股東的利益。與此同時，這則可能會對創始人在某些事項上的自主權和靈活性造成限制。

董事會的組成須知

董事會在初創企業中扮演著重要的角色。董事會的組成對於企業的長遠發展和治理產生莫大影響。下文將會闡述企業董事會的基本功用。

首先，董事會可以提供戰略諮詢，幫助企業制定長期發展計劃，並提供對企業戰略的建議和指導。其次，董事會負責招聘和留住優秀的人才，確保企業擁有足夠的人力資源來實現企業目標。此外，董事會還可以評估企業的營運和財務績效，確保企業達到預期目標。同時，董事會提供公司治理，確保企業遵守法律法規和公司治理準則，維護企業的利益和聲譽。

董事會的組成也是非常重要的。一個有效的董事會應該由具有不同專業背景和經驗的成員組成，以確保在各個層面上都有充分的代表性和專業知識。此外，董事會整體人數最好為單數，這是因為在投票決策時，單數人數可以避免出現平票的情況，有助於決策的進行。

對於創業者融資的建議及提醒

在初創企業進行融資時，有一些原則和建議是值得創業者注意的。首先，初創企業的融資是基於里程碑的（milestone-based）模式。這意味著創業者需要在特定的時間範圍內證明企業的成長和價值。創業者需要清楚了解在接下來的12-18個月內，他們需要證明企業的哪些方面，例如市場需求、技術可行性等。這些里程碑的達成將有助於增加投資者對企業的信心。至於在進行融資之前，創業者可以考慮先獲取補助金或天使投資（grants／angel checks），這些資金來源將有助創業者在早期階段獲得資金支持。

最後，創業者需要明白，融資是你們的首要任務之一。創業者的其中一個工作重心應該放在融資上，因為只有通過融資，企業才能夠獲得資金支持並實現成長。而在融資過程中，創業者少不免需要與投資人進行談判。雖然投資人在談判中可能掌握著話語權，但創辦人也應該敢於捍衛自身權益。事實上，投資人往往更喜歡懂得捍衛自身權益的創始人，因為只有這樣的創始人，才具備往後對外捍衛公司權益的條件。創業者應該表現出對公司利益的合理堅持，這樣才能贏得投資人的信任。

在融資過程中，弄清遊戲規則是成功融資的關鍵第一步，正所謂「謀定而後動」，只有通過深入理解融資術語和條款，並隨之作出有效規劃，創始人才能夠在這場博弈中保持主動，既能更好地保護自身權益，也能在融資過程中作出明智的決策。







【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票