第7屆JUMPSTARTER：亞太地區生成式人工智能機遇與挑戰！

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2022年底，ChatGPT的橫空出世，標誌著科技發展進入了一個全新的時代——大智能時代。 這一突破性的技術不僅改變了人們獲取資訊的方式，也為各行各業帶來了革命性的變革。 在中國，大型模型的競爭也隨之拉開帷幕，催生了眾多生成式人工智能（GenAI）應用產品。 在科技時代不斷的演變下，阿里巴巴創業者基金（下稱AEF或 我們）一直肩負著構建本地科技創新生態系統的使命，通過阿里巴巴生態系統及資金資源，助力本地創業生態系統的蓬勃發展。

AEF引領創科生態新篇章

以新一屆JUMPSTARTER For One Earth環球創業比賽為例，比賽主題聚焦於人工智能與可持續發展，深入發掘人工智能應用公司，並利用AEF的資源與網路進行培育與發展。剛舉行的JUMPSTARTER Ignition Gala標誌著第七屆JUMPSTARTER的正式啟動。 當日活動的其中一個討論環節，我們邀請了來自滙豐銀行的Shiva Joon、NextGen Partners合夥人Kenny Ho以及OpenSpace Ventures創始合夥人Shane Chesson，從投資者的角度探討生成式AI帶來的機遇。

創業者在生成式人工智能時代下的機遇與挑戰

儘管大模型的構建需要巨額資金、資源、算力和數據，這些條件通常只有科技巨頭才能具備，但創業者依然有機會在應用層尋找一席之地。有行業領導者亦曾指出，底層模型雖有價值，但單純依賴底層模型無法完全解決問題或滿足需求，應用層的創新仍然至關重要。 大模型技術生態符合典型的IT垂直分工架構，應用層是創業者和產品經理的沃土。 他們可以通過開發新的應用場景，創造用戶價值，從而在AI時代找到自己的位置。

例如，在醫療健康領域，創業者可以利用生成式人工智能技術開發智慧診斷系統，幫助醫生更準確地識別疾病；在教育領域，生成式人工智能可以用於開發個性化的教學輔助工具，提高學生的學習效果; 在金融領域，生成式人工智能可以用於風險評估和投資建議，協助金融機構更好地管理資產。

投資者視角下的生成式人工智能

Shiva在演講中提到：「2023年，生成式人工智能的投資額達到約250億美元。」這表明生成式人工智能已經成為各行業關注的焦點。他續說，生成式人工智能的應用已經滲透到各個領域，從消費者零售到金融科技，再到醫療健康，他認為人工智能在創造價值方面的潛力是巨大的。

Kenny亦認同生成式人工智能的潛力，並補充道：「我們關注公司或初創企業如何利用人工智能顯著提高生產力，以及開發新的應用場景，成為行業顛覆者。 」Kenny認為，生成式人工智能不僅能夠幫助企業優化現有業務流程，還能激發新的商業模式和創新應用。 例如，通過人工智能驅動的個人化推薦系統，電商平台能夠更準確地預測消費者的購買意向，從而提高轉化率和使用者粘性。

關注人工智能的可持續發展

Shane則強調人工智能可持續發展的必要性：「隨著人工智能模型和應用的快速發展，雖然為企業效率帶來積極影響，但背後的問題也不容忽視。 例如，某些地區已有10%-20%的電力消耗用於運行人工智能模型。 因此，我們必須在創新的同時考慮可持續性。 」 Shane指出，人工智能技術的發展不應僅關注短期效益，還需考慮長期的環境影響和社會責任。 他呼籲企業和投資者在追求技術創新的同時，積極尋求低碳、環保的解決方案，確保人工智能技術發展的可持續性。

正如月前，自中國科學院、美國加州大學和以色列萊赫曼大學的研究人員在《自然》旗下專業學術期刊《自然—計算科學》 發表一篇關於生成式人工智能對環境影響的文章。 研究預測，2020年至2030年間，生成式人工智能可能產生高達500萬噸的電子垃圾，相當於約250億部iPhone 16 Pro的重量。 谷歌和微軟也分別承認，自2019年和2020年以來，其碳足跡分別增加了48%和29%。

隨著生成式人工智能的大規模應用，其帶來的環境問題無疑將進一步擴大，成為社會不可忽視的問題之一。 因此，為了實現社會整體的可持續發展，我們建議創業家在發展過程中也要充分考慮技術的可持續性，以更好地適應當前社會的形勢和需求。

生成式人工智能在亞太地區的發展前景

生成式人工智能不只是外國的專利，中國企業界也在積極擁抱AI技術，推動其在各個行業的應用。 阿里巴巴、騰訊、百度等互聯網巨頭紛紛加大在AI領域的研發投入，推出一系列創新產品和服務。這些企業的努力不僅推動AI技術的發展，也為中小企業提供豐富的技術和資源支援。

根據聯合國世界知識產權組織的報告 ，中國在生成式人工智能專利競賽中處於領先地位。 2014年至2023年間，中國的生成式人工智能發明超過3.8萬件，是排名第二的美國的6倍之多，顯示亞太地區的創業家亦積極發掘人工智能背後巨大的商業潛力。

由此可見，生成式AI的發展不僅為科技行業帶來了新的機遇，也對社會經濟產生了深遠的影響。 阿里巴巴創業者基金亦將繼續秉持建設本地創科生態的使命，通過提供資金支援、戰略指導和資源連結，助力更多創業者在不斷變化的時代中克服挑戰，實現夢想。 我們堅信，生成式AI將成為推動社會進步的重要力量，為全球包括亞太地區帶來更加有效的解決方案。







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