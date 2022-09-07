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中國經濟的飛速發展讓供大於求的時代快速來臨，計劃經濟時期的「憑票供應制度」早已一去不復返，取而代之的是如潮水井噴的買家市場。在十面埋伏的營銷困局中，很多企業商家在苦思冥想，究竟怎樣的營銷模式能夠幫助企業擺脫營銷困局，闖出一片天呢？

（圖片中作者提供）

走訪調查中發現，多數老牌企業雖然累積了不少行業信譽和消費者口碑，但隨著消費人群的更新換代，企業營銷明顯後勁不足，銷售業績持續下滑的現像並不在少數。同時行業新貴的步步緊逼讓老牌企業的生存之路日顯艱難。尤其對產業結構單一的企業來說，營銷模式再不跟進，那麼企業離人走茶涼的地步就不遠了。

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企業營銷重在與時並進，而與時並進的標準就是要深入研究消費人群。如今新一代的消費群體更加熱衷於消費的一種氛圍體驗，消費更加隨心、更加自我。以直播賣貨作例，互聯網技術的高速發展，實現了網購的二次升級。消費者不僅可以網上選購產品，還可以看到賣家的實時介紹，這種方便快捷的消費模式加上真實的體驗讓很多年輕消費人群樂此不疲。對於企業營銷來說，看到社會營銷模式的轉變，我們不僅要關注它的發展態勢，更重要的是探討一種消費模式火爆的原因。尤其對於處在營銷困局的企業來說，更是燃眉之急。

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在企業自身還處在游離的狀態時，營銷行業的創業者們已經嗅到了市場的先機，具有代表性的是創業品牌360 Creative Solution，一家專注於做現代化營銷的服務品牌。360 Creative Solution借助於時下的網紅經濟、互聯網社交媒體、年輕潮流社交策劃新潮引人的營銷活動，獲得了行業的矚目。成立至今，360 Creative Solution已成功服務數百知名商家，助推企業走出營銷困局，重獲新生。

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360 Creative Solution以360度全方位的市場策略，結合線上線下多種不同傳播途徑，配以獨特且環回性的宣傳推廣手段，為客戶提供從構思到執行的一站式推廣方案。涵蓋網絡媒體、大型裝置、嘉賓活動、客戶關系管理、公共關系、印刷品、禮品及銷售等多個方面。幾年間便在行業內獲得卓越的聲譽，受到眾多大型商場和知名品牌的青睞。成功為澳門金沙、新城市廣場、T.O.P、Guerlain Paris、Ralph Lauren、SKECHERS等客戶打造了多個行之有效的推廣案例。堅守「站於客戶立場，洞悉客戶需要，讓品牌能有效且準確地打入市場」的理念，我們團隊銳意為客戶一手包辦市場策劃及打造品牌形像，以創新入時且不落俗套的手法，給予客戶最稱心的市場營銷方案，帶來業務發展的最大利益。

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在營銷推廣的格局裏，360 Creative Solution歷來重視文創產業的有機轉化，它更重視挖掘品牌的內涵，並通過具像的事物營造富有快感的消費體驗，讓消費者在耳目一新中感受到前所未有的視覺、聽覺、感覺的全新體驗。正是基於對企業的深層次診脈以及對市場的潛心研究，360 Creative Solution才走出了營銷推廣的沉悶，逐步向著專業化、潮流化、效果化的營銷時代邁進。

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