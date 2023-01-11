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隨著寵物經濟的逐步升溫，寵物消費也朝著多元化方向發展，品牌的創意更是開發不盡。在寵物市場快速崛起的同時，如何從千篇一律的行銷模式中脫穎而出，成為眾多品牌需要解決的關鍵問題。

（網上圖片，圖片由作者提供）

爆火寵物經濟

根據艾瑞諮詢《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》報告顯示，去年中國寵物市場規模達到 3,000 億元 (人民幣，下同)，未來將以 14.2% 的速度增加，2023 年市場規模或將達到 4,456 億元。

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寵物行銷的盛行離不開數量龐大的愛寵人士。根據該份白皮書報告顯示，年輕人是當下寵物消費的主力軍。其中 90 後佔到 33%，95 後 14%，85 後 27%，26-36 歲的寵物主人佔比整體達到 74% 。

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性別方面，女性養寵人群達到 61%，她們在消費中也佔據主導地位。 新生代年輕消費者樂於嘗試新鮮事物，除了關注飲食，他們更追求讓寵物活得更快樂，養寵理念的變化進一步推動了寵物經濟市場的發展。

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品牌如何借勢行銷？

1.借萌寵外形賦能產品

這幾年，幾乎所有的產品都在外形上反覆運算升級，想要去滿足新生代消費者對產品外觀的訴求。但是「顏值經濟」遠比想像中更難以把控，很多時候視覺優化只會淪為品牌的自嗨，很難走進消費者的內心。

其實在眾多的「解題思路」中，借萌寵的外形去賦能產品，也是一個不容易出錯的答案。

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去年12月，內地麥當勞推出了火出圈的限量貓窩周邊。以麥當勞經典漢堡包盒為靈感，打造了巨無霸款、魚柳包款和芝士漢堡款三種貓窩，這些貓窩不但保留了產品原有的外觀，也融入了與萌寵相關的細節。

（網上片段，由作者提供）

據了解，10萬份貓窩一上線就被一搶而空，就連麥當勞小程式都被蜂擁而入的用戶擠崩，可以看出大眾對萌寵的喜歡。

2.聚焦家庭場景

在廣告中強化萌寵的「家人」屬性也是與消費者溝通的捷徑。其實萌寵經濟的崛起不僅僅是一個行業的變化，它的背後是家庭結構、生活方式乃至消費觀念的變化，每個洞察背後都是新的商機與風口。

比方說，我們能從養寵熱潮的背後窺見家庭結構的變化——現在，很多家庭都從過去的三代同堂、三口之家進入了二人世界或獨居時代。對於這些忙碌且需要情感慰藉的都市青年來說，寵物並不是普普通通的動物，他們更像是自己的「家人」，對寵物的消費也在無限向家人的消費靠攏。

連宜家傢俬的產品和宣傳海報，也呈現人與動物共同居住的暖心細節。

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像是適配很多家具風格的貓爪板，還有專門為貓咪準備的玩具隧道，這些都增強了宜家傢俬的情感屬性，以及自身與家庭場景的關聯，很容易在家居用品中脫穎而出。

3.萌寵代言+萌寵帶貨

在各大平台上，每天都有無數人主動搜索、流覽著與萌寵相關的短視頻。有些萌寵因日常出圈、有些萌寵憑才藝爆火，它們總是能輕易點燃熒幕前觀眾的熱情，吸粉和帶貨的能力也特別高。

像是抖音上的頭部寵物博主「會說話的劉二豆」，就通過瓜子和二豆兩隻貓的搞笑日常積累了近4,000萬的粉絲和4.5億點讚，成了不少品牌爭相合作的物件。

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還有被李佳琦捧紅的「n」姓女明星奈娃，也憑借在直播中的長期曝光，累積了極高的人氣和關注度。

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2010年，李佳琦把never和它的四個孩子命名為「奈娃家族」，它們不但有自己的團綜綜藝《奈娃家族的上學日記》，還與完美日記合作推出了全新的聯名小狗眼影盤，開售當日就賣出了30萬盤 ，帶貨能力也是可見一斑。

年輕人的生活節奏愈快，治癒系的寵物就愈容易走進他們的內心，也許抓住了這個機會的品牌，會創造遠超預期的驚喜。











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