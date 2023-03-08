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隨著資訊科技的演進和普及，客戶消費行為也不斷變革，傳統實體行業大受影響。除了應對高昂的租金和人力成本，店舖還得面對著主流電商平台的競爭，單一顧客進店購物已經難以滿足年輕消費者的購物需求。

現今隨著粵港通關，入境旅客數量逐漸增多，不少商家品牌已經開始透過線上平台吸納客源。 我們也收到了不少實體店舖和品牌方的營銷需求。

在互聯網時代，流量和數據是至關重要的。因此，企業和商家通常選擇透過移動互聯網來增加知名度和銷量。網上銷售是一種重要的拓展營銷渠道，其價值和發展前景不容小覷。下文以K11MUSEA為例，來探討如何透過網上平台吸引客源。

微信全方位招攬客戶

K11MUSEA在微信平台上的推廣主要以公眾號和視頻號為主。公眾號內容多以商場活動、購物、攻略、品牌推廣、新品入駐，以及季節節日相關推廣為主；視頻號則以商場視頻推廣為主，主要宣傳明星代言、藝術裝置和展覽等商場內容。

（圖片由作者提供）

關注K11 MUSEA的公眾號時，會收到包含「成為會員」、「最新展覽」、「品牌推廣」以及「旅客專享優惠」的專屬連結，同時還可以透過小程序輕鬆領取優惠券，為旅客提供便捷服務。

（圖片由作者提供）

除此之外，K11 MUSEA的公眾號功能分為三大部分，首先是針對商場消費的「KLUB 11」，其次是旨在讓旅客更了解商場的「精選禮遇」，最後是提供商場歷史和特色內容的「發現繆斯」， 三個欄目各有四個選項，讓旅客全方位了解商場的設施和店舖。

（圖片由作者提供）

即使沒有來港旅遊計劃的遊客也可以通過公眾號了解到商場的最新活動，並從中引發興趣，促使他們前來。 而來港旅客則可以透過公眾號更清楚地了解商場的各種設施，還可以領取優惠券，方便遊客遊玩和消費。

如果想要在公眾號上全面宣傳推廣，需要提前制定完善的帳號定位和推廣內容。我們會在接到客戶需求後，幫助他們規劃公眾號帳號內容，進行全方位的推廣，並根據客戶不同時期的需求調整推廣方向。

除了公眾號和視頻號外，為了滿足消費者不出門就能購物的需求，K11 MUSEA同步建設了全渠道線上商城。在2020年7月，香港K11 X店中郵小程序升級上線，可以讓人們「遠程自選購物」，並直接郵寄到家。

（圖片由作者提供）

K11 GO HK小程式於2021年2月5日上線，相較於以往的直郵基礎，K11 GO HK升級迭代，成為新世界集團旗下高級生活購物商城，同時支援內地直郵及港澳配送。此外，會員在商城消費亦可累積會員積分。

全渠道上線商城不僅實現了香港轉內地銷售，更讓商場在疫情期間保持穩定運行，同時亦方便未到港遊客透過小程式進行遠程購物，提升用戶黏性，促使K11 MUSEA的營收逆勢上漲。

小紅書抖音探店引流

小紅書及抖音探店更是流行，現今不少人到外地旅遊時會先上這些社交媒體網站搜尋當地美食及景點資訊，因此許多商家品牌亦藉此透過達人探店的內容來推廣消費者到店消費。透過達人或素人現場體驗分享，讓用戶感受到消費體驗，產生消費動機及需求，並帶動線下消費。 K11 MUSEA也不例外。

只要在小紅書或抖音的搜尋欄輸入K11 MUSEA，相關內容就會涉及多種與旅遊相關話題，協助用戶更快速搜尋到所需的資訊。 而若只搜尋「K11 MUSEA」，排名前位的就是多種打卡遊玩攻略，讓遊客透過達人和素人的分析，獲得更全面的遊玩體驗。

（圖片由作者提供）

對於線下門店而言，探店的投放宣傳成本相對較低，覆蓋面廣，粉絲群體更垂直精準，性價比相對較高。因此，不少實體店客戶也在開門關門之後開始尋求我們的達人投放引流服務，以此再次打好基礎方向、吸引外來旅客，提升營業額。此外，探店內容形式適用於多個領域，可與美妝、個護、母嬰、生活、種草、科技等各領域相結合。

鄭志剛個人IP成功引流

K11 MUSEA的成功並不是偶然的，深諳資本之道且喜愛藝術的K11創始人鄭志剛，自然而然就擁有藝術界當紅的KOL氣質，時常在微信公眾號、微博等社交平台活躍。截至2023年2月21日，鄭志剛的微博粉絲已超過822.2萬，超話粉絲也超過4.3萬。社交媒體上如魚得水的鄭志剛，通過「藝術與商業結合」，成功打造出極具個人風格特色的品牌。 以至於人們一提起K11就想到鄭志剛，一提起鄭志剛就想到K11。

（圖片由作者提供）

當然，作為千億新世界集團的第三代掌門人，鄭志剛憑藉其敏銳的市場洞察力和前瞻性，助力 K11 MUSEA 在香港市場同質化競爭激烈的環境下搶佔先機。

無論K11 MUSEA如何深耕藝術IP、打造別具特色的「藝術零售樣本」，都離不開線上引流才能吸引遊客至此。在當今互聯網時代，線上引流已成為線下實體店必須實行的推廣方式。現今，無論是哪個行業，隨著互聯網的發展，不斷地在進行革新和轉型升級。儘管流量爭奪是個難點，但只要能找到符合品牌的轉化方式，無論何時都是流量紅利期。







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