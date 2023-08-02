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作為中國領先的生活方式平台，小紅書是國際奢侈品和時尚品牌尋求發現中國消費趨勢的平台，利用該平台提高知名度，並直接與消費者建立聯繫，培養消費者忠誠度。小紅書由用戶提供內容，這對於尋求消費者真實反饋的西方品牌來說很有吸引力。

而如今，就算是未開通小紅書賬戶的品牌，都能通過內地平台用戶的「種草」推廣（即靠素人分享推薦商品），驅動更多消費者的消費欲望，並且進一步提升品牌知名度，成功打進內地市場。

By Far、Sezane等海外品牌成功進入中國市場

由於大量消費驅動的用戶總是在尋求新體驗和商品，小紅書就是將中國消費者與有時難以獲得的國際品牌結合起來的關鍵合作伙伴——即使這些品牌尚未在中國上市。

保加利亞新奇奢侈品牌By Far，儘管此前並未在中國正式開展業務，但其單肩包卻在中國消費者中廣受歡迎，這很大程度上歸功於小紅書上的口碑。用戶通過曬圖、曬感受，直接表達對產品的看法，同時還能在評論區解答對不熟悉品牌的人群疑惑。隨著文章的大量曝光，品牌知名度也能同步得到更大程度的提升。

我們也有客戶雖不開通平台賬戶，但是會通過平台用戶、平台達人的「種草」營銷提升品牌知名度，幫助品牌打通內地市場。

而另一海外品牌Sezane，則直接通過加入小紅書試水溫，獲得潛在客戶的直接反饋，客戶關注了其賬戶，並留言詢問該品牌何時正式進入市場，同時還能表達自己對品牌的看法，吸引更多平台用戶的好奇心，從而獲取更多內地粉絲。

三步做好品牌小紅書營銷

1. 布局賬號矩陣，打通流量池

實現小紅書品牌營銷不能單靠單個賬號的流量，如同在全網打造品牌營銷矩陣一樣，在小紅書中也可以構建賬號矩陣，打通平台內部流量池。小紅書中的賬號主要可以分成：企業號、員工號、引流號。

企業號一般是以官方形象存在的賬號，主要發布企業的權威消息、活動咨詢、新品發布等信息。企業號的粉絲量也許不多，但它的存在是很有必要的，它能夠向粉絲或者用戶較為客觀地傳達可靠的消息。如海外品牌Sezane便是開通了企業號去連接粉絲群體，可以更直觀地獲取消費者反饋。

員工號主要有兩個類型，一種是公司肯定的官方形象，由公司打造出有溫度的IP；另一種是個人號，但他是以公司員工的角度去宣傳的，內容發布相對比較自由。但都是以打造有溫度、有情感的IP為中心，從員工角度側面展示公司形象與產品特質。

引流號主要可以通過一些小紅書的「尾部達人」或者素人進行廣告投放，引流號可以通過自家賬號評論引流，也可以投放社區筆記引流。在小紅書中，一些素人也可以產出爆文，並且用戶容易對素人的文章提供更多的信任感。引流號的評論區值得關注，最好能有直接產生購買行為的渠道和提供購買的具體渠道。

2. 關注熱門話題，塑造網感賬號形像

在小紅書收割粉絲，能夠將用戶留存與轉化的關鍵是品牌官方號的IP打造與形象塑造。同時，值得注意的是，品牌賬號的搭建需要緊抓目標人群的關注熱點，把握與產品相關的熱門話題。選擇「熱門話題」主要有以下幾個角度。

● 平台近期熱門

近期熱門主要是官方有流量扶持的話題，可以關注各個官方署下相關內容的發布，熱搜話題也屬於平台近期熱門話題的選擇範圍之內。

特點：娛樂性及話題性較強，在內容優質的前提下短期爆發力特別強，但後期熱度消退也非常快。

● 內容相關熱度話題

和品牌產品相契合的，在近期有比較高熱度的話題

特點：話題持續時間較長，一般能維持2-4個月，適合在小紅書有長期投放計劃的商家

● 長期熱度話題

比如家居類品牌在做產品宣傳時，「家居好物」這種基礎性都是一年四季在平台上都有人關注的熱度話題。

特點：這類話題是投放的基礎選擇，可以產生較好的長尾效應。

*“掃描全能王”塑造有料、有梗的打工人形像

3. 系統投放，打造爆文筆記

品牌在經營自有賬號之外，進行廣告的投放是不可缺少的必要環節。在小紅書平台中，利用「種草」屬性，可以通過與博主合作創造爆文筆記，將商品的功能性、賣點「種草」給用戶，從而達到投放商品廣告促進銷售的目的。

要與博主合作就要建立與博主的聯系，找博主、定博主是十分重要的，往往需要選擇與自己企業或者產品風格、特點、調性一致的KOL，而打造商品相關筆記的時候，競品評測、「干貨」單品、單品測評等內容都可以。

像我們也有未開通小紅書賬號的客戶，大多也會選擇達人推廣來提高知名度，達人探店提高門店銷量的、達人種草提高曝光度的，都能有效品牌或門店知名度，讓內地消費者能更多了解到品牌或門店信息。

如今品牌營銷始終是企業應當關注的重要話題，而小紅書營銷也成為品牌必經的營銷之路好的品牌營銷策略，是促進獲客、留客與轉化的“加速器”。總的來說，營銷的本質是對人的消費行為的迎合。緊跟時代發展的步伐，找到消費者的駐扎地與關注點，始終是品牌營銷的風向標。







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