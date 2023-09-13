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隨着新一輪科技革命和產業變革的加速，以興趣電商、直播電商、短視頻電商為代表的新興數字經濟模式興起，通過內容及興趣驅動需求的新型消費模式，引發社交裂變和用戶變現，從需求端切入推進生產端數字化轉型。這些數字經濟新業態、新模式也為香港企業拓展內地市場提供了新思路。

得利鐘錶轉戰線上零售，打開內地市場

深耕內地市場多年的得利鐘錶，早在1987年通過收購國際手錶品牌SAGA世家表商標，致力發展開拓零售市場，及後積極打造自主品牌，不斷突破創新，在疫情之下，該公司以轉戰網上和拓展內銷為主要發展策略，與達人主播合作直播帶貨，以電商新模式和新社交電商零售模式，成功開拓內地市場。

面對內地龐大的內銷市場和跨境網購蔚然成風，該公司創辦人及行政總裁鄭子楓表示：「我們必須運用中心化及私域化電商的雙結合，就是我們除了要選擇合適的電商平台外，也要思考如果把品牌立足於不同的社交平台，把潛在消費者轉化為忠實支援者。」

鄭子楓指出，內地知名電商和視頻平台每天坐擁數以億計的活躍使用者，港商在開拓內地電商市場前，不但要先要做好內容管理，更要對準網上目標消費群，透過網紅KOL（Key Opinion Leader）和關鍵消費者KOC（Key Opinion Consumer）刺激流量，推動社群經營和行銷。

社交電商-流量行銷矩陣該如何打造

1、內容行銷

內容行銷是社交電商最重要的行銷方式之一，通過內容來吸引消費者並實現轉化。 目前，內容行銷主要包括兩種形式，一種是基於平台的內容輸出，另一種則是基於個人的內容分享。

社交電商可以通過打造自己的自媒體平台來進行內容行銷，其主要目的是通過使用者之間的口碑傳播來實現流量的裂變式增長。 我們現有客戶中基本都已開通自媒體平台，通過平台發布官方消息、產品內容，吸引內地粉絲。

除了自媒體平台之外，社交電商還可以通過社群和社交媒體來進行內容輸出，我們有在內地開拓零售市場的客戶便是以此為主，通過優惠資訊集中客戶人群，啟動社群，再通過社群運營實現流量裂變增長。

2、社群行銷

社群行銷是指在社群內，通過持續的內容輸出和活動運營，來幫助使用者提升對品牌的認知、認可和忠誠。 社群行銷一般有三種玩法，即活動+社群、社群+直播。

在這三種玩法中，社群行銷是最常見的玩法之一。 社交電商的用戶獲取和留存，一定是以用戶關係鏈為核心的。 也就是說，只有通過精準的社交關係鏈才能實現使用者對品牌的認知和認可。

而在社群行銷中，也可以根據不同的目標人群選擇不同的活動形式，比如可以是免費產品體驗、限時限量秒殺、分享有禮等，我們的客戶基本都會選取這種比較直接且轉化率更快的方式，提高的忠誠度。 同時還可以設置一些活動任務，通過這些任務來提高用戶的參與度和活躍度。

3、直播行銷

直播行銷是在移動互聯網時代最早崛起的一種行銷方式，直播行銷有兩個特點，第一個特點是直播營銷的時間和空間都是無限的，它可以在任何時間、任何地點、任何人進行直播，可以在辦公室裏、地鐵上、火車上進行直播，甚至可以在一塊空地上進行直播；第二個特點是直播行銷的內容是無限的，它可以展示商品、講解產品、展示企業文化、講述品牌故事等等，這些內容都是無限的。

在這個前提下，企業的流量行銷矩陣就可以通過直播行銷來實現，而得利鐘錶成功開拓內地市場的關鍵一步就是選擇網路爆火的達人合作帶貨，不僅促進其銷售額，還可以在直播過程中提高品牌知名度，讓更多內地客戶熟知品牌。 因此，我們所合作的客戶如果想要更快更直接的打開內地市場，我們都會説明去做好達人推廣與直播推廣，並結合其他行銷管道，為客戶打造流量行銷矩陣。

直播電商作為商業領域的新業態新模式，呈現出蓬勃發展的態勢，互聯網賦能傳統產業發展，推動消費結構優化升級，線上新零售不僅為消費者帶來了便利，同時也為香港企業提供了開拓內地市場的新機遇，成為企業不可或缺的宣傳視窗，因此品牌更應儘早抓住機遇，搶佔先機。







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