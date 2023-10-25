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隨著科技和網路新媒體的飛速發展，許多線下傳統品牌也開始藉著這股東風，有效地拓展內地市場，鏈接內地客戶，提升品牌知名度，促進銷售增長。這些新興模式不僅改變了消費者的購物習慣，更為企業提供了新的市場拓展思路。

香港老牌百年珠寶品牌周大福便是其中的佼佼者。在許多人的印象裏，黃金因其光澤、款式，成為中老年人的最愛飾品，年輕人購買，佩戴佔少數。而周大福雙節期間就以成功的社交媒體行銷方式成功引流，進一步提升品牌知名度和曝光率，增強了使用者黏性，促成轉化，銷售額暴漲！

（圖片由作者提供）



借用社媒成功引流，周大福雙節實現銷售暴漲

雙節期間，各大品牌都以不同行銷方式打算賺個盆滿缽滿，周大福也不例外，以社交媒體行銷方式，線上線下都與廣州各大商城合作，發放超值五折優惠券，並藉助抖音、小紅書等社交媒體，在雙節前期及雙節期間大肆宣傳引流，引起關注，增加曝光率，從而實現銷售額暴漲，品牌知名度再度得到提高。

假日期間，不少商場中周大福門店皆是人滿為患，小紅書、抖音也能刷到很多使用者自發分享的筆記與視頻，無形中達到了品牌宣傳與發掘潛在客戶的雙重行銷效果。

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其實不僅是公休日期間可以借勢行銷，平日中我們有客戶也通過社媒行銷在短時間內漲粉，提升品牌知名度，實現銷售額暴漲！那其他品牌該如何學習周大福的社交媒體行銷策略，去成功推廣引流，達成轉化呢？

社交媒體行銷，品牌應如何實現翻倍效果？

1.選擇適合自己品牌的社交媒體平台

如小紅書、微博、抖音、知乎等，根據不同平臺的特點和用戶群體，制定不同的行銷策略。如小紅書的用戶群體多是年輕女性，以美妝、飾品、穿搭為主。

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品牌可以通過社交媒體廣告投放，選擇合適的廣告形式和投放位置，提高品牌知名度和曝光率。如小紅書平台會在首頁顯眼的地方標明贊助的視頻或者圖文，微信朋友圈也可通過插入廣告引導用戶點擊，並跳轉到購買頁面，促成交易。

周大福本次便是借助了小紅書及抖音平台，對消費券活動進行宣傳曝光，消費者在成功參與消費券活動之後，便有許多平台使用者自發性發表相關活動的筆記，不了解不知道本次活動的使用者便會通過筆記內容了解到更多，從而使周大福獲取更多潛在客戶，以此迴圈，促使銷售額不斷增長，成功擴大品牌知名度和影響力，帶動消費，轉化。

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如今不僅是內地各大品牌都會藉助社交媒體平台推廣，甚至不少香港客戶也會找上我們，針對性選擇平台進行一定範圍的宣傳，而像平日裏一些促銷活動宣傳也是我們的客戶會借助小紅書、公眾號、抖音等平台宣傳的基本操作，我們也會在公休日期間建議品牌做好前期宣傳，以促進品牌銷售額增長。

2.尋找KOL合作

與社交媒體上的KOL合作，讓他們代言或推廣品牌，提高品牌知名度和曝光率。 頭部博主擁有的粉絲量和影響力都是很可觀的，而且推廣代言效果也很可觀，也是不少內地品牌想一步打響知名度的關鍵選擇。

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而像我們有些客戶在未開通內地社交平台的時候，我們也會建議客戶優先試水達人推廣，以不同時段的周期，對客戶做好推廣鋪量，尋找優質達人，以探店或產品試用的角度，提高品牌知名度。

如節假日前，我們便有香港客戶想提高門店流量，我們也説明安排了達人探店。達人本身自帶流量，進行現場探店、拍攝，會對產品或者門店、品牌起到宣傳、曝光的作用，獲客量暴漲，能夠帶來潛在或者直接客戶。

3.直播

直播是互聯網時代最常見的一種行銷方式，在直播中，品牌既可以漲粉，吸引關注，又可以提升影響力和曝光率，通過主播直接介紹商品，促成下單，達人銷售轉化，對於提高銷售額這方面可謂是快准狠。

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我們的客戶，很多香港企業開拓內地市場的關鍵一步就是選擇網路爆火的達人合作帶貨，不僅促進達人銷售額，還可以在直播過程中提高品牌知名度，讓更多內地客戶熟知品牌。

社媒行銷看似簡單，實則有很多門道，需要持之以恆地投入大量的時間和精力，而初期想制定一個成功的社交媒體行銷策略也需要時間和精力，並需要不斷調整和優化，在此過程中，我們也為品牌不斷優化，提供專業的社媒營銷服務。

無論是初次嘗試還是早已深耕，品牌都需要不斷地更新運營策略。在這個不斷發展的數字環境中，只有不斷進步，才能在未來的行銷中佔據一席之地。