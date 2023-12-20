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大眾點評是一個人們非常熟悉的吃喝玩樂消費第三方平台。各種生活消費場景的商家紛紛進駐，成為實體店線上流量曝光的重要管道之一。正如大眾點評平台本身的名稱所示，「大眾」、「點評」揭示了點評功能在平台的重要性。順應市場，為了讓自己的店鋪擁有更大的曝光率，吸引客戶，點評達人應運而生，那商家該如何抓住點評紅利，實現達人與點評的合作共贏呢？

1.點評功能是平台重要的內容產生形式

點評功能是顧客在消費體驗後，對店家、產品、店內環境，以及服務特色以文字、圖片、短視頻或地址定位形式，大眾點評在分享，跟去景點打卡的「到此一遊」類似。消費者可以對商家的口味、服務 、環境進行打分和星級評價。一般來說，消費者覺得來自大眾的點評比較真實的，所以對尚未到店光顧的顧客有很大的參考價值。

2. 商家都可以啟動點評功能嗎？

大眾點評的點評功能是商家吸引粉絲的有力工具，但在運營時也有一些需要注意的事項，包括以下幾個細節：

● 點評數據真實可信：累計點評的真實性、參考性、有效性。

● 高評分排名：在本地用戶、外地用戶、有經驗用戶、中高消費用戶等核心用戶群中獲得高評分，口味排名靠前。

● 符合用戶日常消費：考察性價比指標，滿足當地居民外出就餐的日常消費水準。

● 確保數據公平性：在考察期間，與大眾點評合作的霸王餐、免費菜等活動產生的評論，將減少評選參考。

● 良好的食客體驗：入圍餐廳在公示期間獲得了食客和匿名客戶的一致好評。

● 無炒作：在檢查期間，該餐廳未因誘導好評、炒作等欺騙用戶點評的行為受到處罰。

● 無其他違法違規行為：該餐廳在檢查期內不存在證照不全、食品安全規定等違法違規行為。

3.點評和達人探店的功能真有大作用嗎？

點評的評價可直接影響店鋪的星級、排名、轉化率，所以說是點評的核心中的核心，也毫不誇張。通過達人探店不僅能增加傳播力度，對門店的排名、拉新、引流都有很好的幫助。

● 高曝光及引流：達人探店展示在大眾點評的獨立欄目，具有特別標識標注。不僅搜索相應店鋪的用戶能看到達人探店的內容，關注了達人的粉絲也能看到。官方的點評達人探店版塊會有至少上萬到十萬不等的流量曝光，每個人平時的搜索、點擊習慣不同展示在主頁的探店內容也不同。

● 提升排名增加銷量：通過第三方運營平台組織達人探店，一般都會給達人佈置探店任務，如帶話題評論、招牌菜收藏點贊或購買團購券、拍攝短視頻等。一方面可以提升店鋪排名和菜式榜單排名，一方面在可以打造引流爆款、帶動菜式銷量。

4.點評達人的分類

點評功能也可把使用者區分為幾個種類，一大類當然是到店就餐後的消費者，還有一大類則是專門的探店達人。

普通達人：能創作一些內容，但數量和頻率不高；

超級達人：能夠大量創作高質量圖文內容，且數量多、頻次高；

時尚達人：粉絲數量多，能為平臺樹立品牌形象，個別還需單獨簽約

應對市場需求，出現了許多職業點評達人，這也進一步推動了大眾點評優質內容的生產。

5. 大眾點評的內容輸出要求

關於消費者體驗點評，一般來說，主要是基於消費者自身的感受。但是，對達人探店內容也有要求，如：專業創作，細緻全面，文章原創，符合基本門檻：標題+ 5 張圖片+ 300 字+關聯美食商。

6. 運營好點評模組

● 尋找達人：有的達人帳號權重不高，所以可信度和曝光度就會比較低。所以找達人探店時要先篩選帳號。如果該達人的最近評論大部分都上了精選，就可以考慮。

● 真實性要求：要求寫手在同行業店鋪流覽時間不少於20分鐘，並在其他店鋪預約或諮詢，然後在不搜索店鋪名稱的情況下找到我們的店鋪，在店鋪內進行諮詢和預約，並停留5分鐘以上。

● 驗券：要求到店並且現場驗券。不能遠程驗證優惠券。

● 不要馬上評價：要求達人不要立即寫評論，在2天左右更合適。同時，避免大量同時鋪評論。點評內容應避免敏感詞，內容應該比較客觀，不要太誇大。

大眾點評網的點評功能，對於想要客似雲來的商家來說，一直都是非常有吸引力的。對於消費者來說，它們更簡單，功能更強大。更真實。如果商家能很好地操作這個模組，就能輕鬆給店鋪引流，帶來巨大的曝光，大幅度提高銷售額。