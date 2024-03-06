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在中式快餐加速擴張時，港資連鎖餐飲也沒有缺席。翠華控股在業績報告中，提及了未來開店仍會是重點，並將更多目光瞄準內地市場，聚焦於相對熟悉的大灣區。

從大眾點評來看，在廣州翠華餐廳的人均客單價超過60元，如果翠華不能通過菜品創新、營銷方式等讓消費者願意支付60多元購買一套港式簡餐，新店或許最終會變為它的累贅。那應如何改善呢？

1. 優化在線展示

在大眾點評平台上，餐廳的展示頁面是吸引顧客的第一印像。翠華餐廳應該確保自己的頁面信息完整、準確且吸引人。包括精美的菜品圖片、詳細的菜品描述、用戶評價以及優惠活動等，都應該得到搶眼展示。

2. 積極互動與用戶管理

積極回應顧客的評價和反饋，都有助於建立良好的品牌形象，並增強顧客對餐廳的信任感。同時，通過評價，餐廳還可以了解顧客的需求和期望，從而不斷改進和提升服務質量。

3. 利用大眾點評的推廣工具

目前，翠華在內地與眾多餐飲一樣，在各個熱門平台上面都可見到翠華餐廳的品牌展示，精打細算的客人會在各平台上尋找翠華的團購優惠，不方便到店的客人則會選擇翠華的外賣到家服務。

而在大眾點評平台內提供一系列推廣工具，如優惠活動、團購、代金券等可以吸引更多的顧客，提高曝光率和知名度。

為了與更多潛在的顧客產生聯系，翠華集團已在機場、高鐵及地鐵等人流密集處試點小店。未來，翠華計劃重點發展位於大灣區核心城市的新餐廳，並推行在每個地區開設一間旗艦店+N間翠華express的策略：主要以快餐外帶為主。在線上渠道，翠華通過大眾點評、小紅書、抖音等社交媒體平台傳播品牌文化及產品，以利用「網紅效應」來拉動復購。

利用大眾點評平台打進大灣區市場，需要綜合運用多種策略和方法。通過精准定位、優化線上展示、積極互動與用戶管理、利用推廣工具、區域合作與本土化策略以及數據分析與持續優化等步驟在大灣區市場取得進一步成功。







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