數碼營銷｜抖音推薦算法重磅升級：創作者與商家的流量新機遇

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近期抖音進行了一次重磅級的更新——升級其流量推薦算法。此次升級不僅關乎平台內容的分發效率，更對創作者、商家乃至整個生態的流量分配產生了影響。那麽，抖音的推薦算法究竟是什麽？這次升級有哪些具體變化？創作者和商家又該如何在新的推薦機制中脫穎而出，獲取更高的流量呢？

抖音推薦算法：內容分發的智慧引擎

無論是內容平台還是電商平台，DAU（日活用戶）始終是衡量平台流量競爭力的核心指標。為了不斷提升DAU，平台必須實現「千人千面」的即時滿足，即根據用戶的興趣偏好推薦相應的內容。抖音的推薦算法正是為此而生，它包含兩個至關重要的模型：「價值模型」和「預測模型」。

「價值模型」的核心在於對內容的各項價值進行綜合評估，並據此為內容打分。這些評估標準（如播放時長、留存率、點讚數等）是穩定且客觀的，它們共同構成了內容質量的基礎評判體系。而「預測模型」則更加個性化，它結合用戶信息、用戶行為、作者信息以及內容信息，為每一個用戶生成獨特的預測分數。這意味著，對於同一內容，不同用戶的反應和評分可能截然不同。

到底這兩個模型如何貫穿整個抖音流量推薦過程呢？首先，由於平台上的視頻數量龐大，系統會從海量的視頻中隨機選取一個百萬級別的候選池，並通過模型篩選出幾千個相對優質的內容進行初步推薦，這一過程被稱為「召回」。接著，平台會將這些內容的數據輸入模型，進行詳細的打分和排序，即粗排和精排。分數越高的內容，排名越靠前，也越有可能被推薦給更多的用戶。由於「預測模型」的個性化特質，因此每個用戶的抖音推薦頁面都是獨一無二的。

算法升級：內容生態的新風向

此次抖音推薦算法的升級，主要針對「價值模型」和「預測模型」進行了調整，旨在優化內容生態，提升用戶體驗。在「價值模型」方面，過去「點擊率」、「完播率」、「點贊率」等指標的權重較高，導致創作者們一直過於注重視頻的前三秒、封面和標題文案，以及視頻的時長控制。然而，隨著用戶對於內容品質要求的提高，這種「快餐式」的內容生產方式已經難以滿足用戶的需求。

因此，抖音此次升級增加了「播放時長」和「用戶長期主動互動」的權重。這意味著，那些能夠吸引用戶長時間停留、關注並產生持續互動的內容，將更容易被推薦到更高一級的流量池中。這一變化鼓勵創作者們更加注重內容的質量和深度，而不是僅僅追求短期的點擊和曝光。

同時，抖音還將搜索與推薦進行了聯動，讓圍繞用戶真實興趣點創作的高互動作品能夠獲得更多的分發機會。由於目前抖音總流量中有22%與用戶搜索相關，創作者們可以根據用戶的搜索關鍵詞進行內容創作，從而更精準地觸達目標受眾，提高互動概率。數據顯示，目前已有76%的創作者通過用戶搜索獲得了更多的流量。

創作者應對策略：聚焦內容力，提升互動與留存

對於創作者而言，提升內容力是獲取更多流量的關鍵。具體而言，可以從以下幾個方面入手：

● 提升停留時間：通過打造具有吸引力的直播間或視頻內容，如設置有趣的互動環節、提供有價值的信息或娛樂內容等，來延長用戶的停留時間。

● 激發互動：鼓勵用戶參與評論、點贊、分享等互動行為。可以通過設置話題、提問、抽獎等方式，提高用戶的參與度和互動性。

● 穩步漲粉：通過持續提供高質量的內容，以及積極的互動和回應，來增強用戶的黏性和忠誠度，從而實現粉絲的穩步增長。

商家應對策略：優化選品與內容，抓住算法升級機遇

對於商家而言，面對抖音推薦算法的升級，同樣需要調整策略以適應新的流量環境：

● 優化選品：優先選擇那些普適性強、口碑好的商品進行推廣。這樣不僅可以提高轉化率，還能在泛人群中積累良好的口碑。

● 優化內容：針對不同的消費場景和產品特點，進行差異化的內容創作和描述。通過展示產品的多種用途和優勢，激發用戶的購買慾望和興趣。

● 抓住搜索流量：利用抖音的搜索功能，結合用戶的搜索關鍵詞進行內容創作和推廣。通過精准匹配用戶的搜索意圖和需求，提高內容的曝光度和轉化率。

抖音借助革新的流量分配體系，促進了高質量內容的湧現，並提升了流量的上限，進而助力商業發展的上限。這對於平台本身、電商創作者（包括電商商家）以及廣大用戶而言，實現了三方的互利共贏。







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