數碼營銷｜拆解小紅書藍V商家號漲粉與轉化秘訣

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一般來說，商家在小紅書注冊藍V 企業賬號大多出於品宣的目的，賬號定期更新產品信息，通過小紅書店鋪銷售，用戶往往不願意關注這類賣貨屬性明顯的賬號。那麼，為何有些藍V商家賬號能夠在小紅書上迅速積累大量粉絲，實現銷量與口碑的雙豐收呢？

一・ 精凖引流：打造內容矩陣，直擊痛點

以小個子女鞋商家為例，商家通過持續發布大量商品的視頻筆記，構建了豐富的內容矩陣。這些筆記既包括10秒以內的單款商品特寫視頻種草，也涵蓋30秒以內的真人模特穿著商品出鏡展示，還有2分鐘左右的產品合集。這些筆記不僅涵蓋了多樣化的產品展示形式，還精准捕捉並強化了目標用戶的痛點需求，如「小個子增高」等。

同時，筆記正文部分巧妙運用感嘆句簡潔明了地介紹產品特點，並結合熱門話題標簽，如「#內增高」、「#阿甘鞋」、「#暴走鞋」等，以及「#1年1度購物狂歡」、「#秋日出片指南」等當下平台熱門話題，使得筆記能夠獲得更多推薦流量，進而精凖引流。

此外，商家充分利用直播功能進行引流。在長達16個小時以上的直播時間裏，賬號每隔30分鐘或1個小時更新商品特寫筆記和模特試穿視頻，確保直播間能夠持續吸引流量。不僅保證了內容的新鮮度，也使得直播間能夠持續獲得平台加權流量，進而吸引更多潛在用戶進入直播間，提高轉化率。

二・ 專業、穩定直播，提升用戶黏性

據千瓜數據揭示，該商家號在過去90天內成功吸粉41.8萬，近30天更是激增15萬+粉絲，其直播銷售預估額也突破了1100萬元大關。該賬號不僅擁有龐大的粉絲基礎，銷售轉化率也相當驚人。其粉絲群體主要為18至34歲、追求生活品質的一二線城市女性，佔比超過97%。

專業講解，直擊痛點

主播團隊會從鞋面材質、內增高鞋墊、腳感、熱賣顏色、穿著效果、搭配場景等多個維度對主推產品進行循環講解。專業的產品講解不僅幫助用戶更好地了解產品特點，也激發了用戶的購買欲望。

同時，主播還會根據目標用戶的痛點需求進行產品種草，如針對小個子女生講解增高鞋的穿搭技巧與效果展示，使得產品在目標用戶心中更具吸引力。

優惠策略，提升購買率

為了降低用戶的購買壓力，該商家直播間內設置了豐富的優惠策略。如商品價格相較於店鋪頁面普遍低出50元，且用戶只有在關注賬號成為粉絲後，才能以直播間的秒殺價格購買。這樣的門檻設置不僅提升了粉絲數量，也增加了用戶的購買意願。

豐富貨盤：緊跟潮流

在商品選擇上，該商家也展現出了極高的智慧與眼光。其貨盤豐富多樣，涵蓋了各個季節、各類風格的鞋靴等商品，滿足了不同用戶的需求。同時，緊跟潮流趨勢，不斷推出新品以滿足用戶的時尚需求。這種緊跟潮流的策略不僅提升了品牌的競爭力，也使得賬號能夠持續吸引用戶的關注。

三・小紅書電商邏輯與商家機遇

小紅書電商的邏輯與貨架電商不同，它更側重於用內容吸引用戶去看商品卡，最後產生成交。對於商家而言，這既是挑戰也是機遇。一方面，小紅書去中心化的流量分發模式讓每個創作者的筆記都有機會被看見。只要找凖定位，充分發揮區域貨品供給優勢，產業帶商家也有大量可挖掘的內容素材，用貨品做內容帶流量。

買手直播出圈後，小紅書在今年618期間開始全力扶持直播，尤其是店播的發展。面向商家推出了一系列流量傾斜、技術支持和營銷指導。數據顯示，小紅書電商618訂單數量為去年同期的3倍，直播間的訂單量為去年同期的5.4倍，店播GMV為去年同期的5倍。店播已成為商家在小紅書經營的重要路徑，越來越多商家開始重視並投入店播的發展。

在服裝、鞋靴、家居、家紡等類目中，一批產業帶商家已經率先打通了從筆記種草到直播間轉化的鏈路，在小紅書實現了粉絲和銷量的爆發。這些商家利用區域貨品供給優勢，挖掘大量可挖掘的內容素材，用貨品做內容帶流量，實現了降維打擊。

用戶在小紅書平台上被激發購買欲望後，其需求往往會延伸至性價比更高的產業帶商家，特別是那些尚未形成強勢品牌的細分領域，存在著巨大的市場潛力。持續輸出產品相關的短視頻和實行三班制的直播策略，已被驗證為一種高效且可規模化的需求對接模式。







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