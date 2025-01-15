網上營商策略｜抖音全方位支持商家的新政策：快消商家如何在抖音電商新手期實現業務飛躍？

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在當今競爭激烈的快消品市場中，商家們紛紛尋求新的增長點以突破瓶頸。尤其自今年8月以來，抖音持續加碼大快消新商的扶持力度，推出新商入駐激勵、千川消返紅包、框架階梯激勵政策等11項入駐政策權益，全方位保駕護航商家，助力他們快速起量。那麼，在這片充滿機遇的新大陸上，快消商家究竟是如何站穩腳跟的呢？





快速穩定起量：從品牌優勢切入

對於成熟的快消大商家而言，擴充產品線、向多元類目拓展是尋求第二增長曲線的常見策略。母嬰品牌巴布豆就是一個典型的例子。作為抖音電商童裝童鞋領域的TOP品牌，巴布豆年銷售額已超過7億，但品牌的追求並未止步，而是希望進軍更廣闊的成人家紡領域，進一步拓展市場。

然而，跨界新品類並非易事，未知的領域總是充滿挑戰。巴布豆深知這一點，因此在拓展新品類時，選擇了揚長避短，從自身優勢出發。

他們在抖音電商平台上耕耘多年，已經在家紡賽道積累了一定的根基。旗下的兒童家紡產品受到用戶的廣泛歡迎，初具規模，並沉澱了一定的家紡心智。更重要的是，巴布豆積累了大量以24至30歲年輕媽媽為主要受眾群體的人群資產，這些人成為他們邁入成人家紡行業的最佳突破口。

巴布豆深入洞察這群人的需求特點，發現她們注重性價比、青睞年輕化設計。於是，他們量體裁衣，推出了A類軟棉提花蠶蛹蛋白大豆被、雲絨加厚保暖床上用品牛奶絨等應季爆款單品。在品控上，巴布豆做到了「品牌的調性+白牌的價格」，切準了用戶的需求。

為了確保跨界成功，巴布豆採取了穩妥的策略。他們先通過撮合大商，在學生季家紡-薄墊身上進行了試水。結果用戶反饋熱烈，這大大增強了他們拓展市場的信心。接下來，巴布豆專項開拓家紡項目組，找到了兩家優秀的經銷商，通過授權模式高效拓展市場。這兩家經銷商分別是抖音電商優質白牌商家轉品牌經銷商和原雅鹿、啄木鳥等多平台老牌經銷商，都擁有豐富的經驗。

在品牌與經銷商的洽談過程中，抖音電商發揮了重要作用。他們不僅梳理了當地大商的普遍經營模板，讓品牌做到心中有數，還建議品牌給到經銷商更大的利潤空間。這使得雙方的合作很快談攏。

萬事俱備後，巴布豆在抖音電商的兩家專賣店店舖分別於9月、10月順利開張。結合應季單品模式+年輕化主播對標品牌心智人群的策略快速拉升轉化，生意一路攀升。現在，巴布豆在成人家紡中已闖出了一片自己的天地，月銷超過350萬。

達播型起量：關鍵是內容

與成熟的大商家相比，中小商家可能沒有那麼深厚的底子，但只要充分借力平台勢能，一樣能在抖音電商賺得盆滿缽滿。以抖音生態中的核心角色——達人為例，借助達人影響力帶貨是爆發力最強、起量最快的方式之一。

7月開張的白雲山童小愛專賣店就是一個典型的例子。他們依靠達播扎根抖音電商，實現了茁壯成長。好貨品是達播起量的基石。開局階段，白雲山童小愛專賣店選擇了「單點突破」策略，主打單一爆品。他們選擇以成分好的趨勢爆品兒童營養素入局，組合熱門成分開品，集中優勢力量突圍。

另一方面，商家聚焦食品健康、泛垂類達人，不斷加大達播投入，拓展達播賬號數量。通過日播講品+掛達人櫥窗的方式，拉動銷量爆發。

然而，要想達播效果好，關鍵在於內容。白雲山童小愛專賣店因此與達人共創內容，講對痛點。通過營養師測評背書、奶爸/奶媽親身經歷分享推薦等方式，把產品種到目標人群的心坎上。同時，搭配專業知識講解+直播間氛圍烘托，進行大量千川投流，極致提升轉化效率。這一策略取得了顯著成果，單場直播GMV最高超過10萬，兩位主力達人@奶爸兒童成長營養管理、@營養師波爸均帶貨超百萬。

就在達播帶貨蒸蒸日上之時，白雲山童小愛專賣店又迎來了抖音電商快消新商激勵政策的利好。兩個月便獲得了8萬元千川消返紅包，大大節省投流成本，為生意增長錦上添花。（千川消返紅包是抖音電商為新商家提供的一項激勵政策。新商家在60天內達成千川消耗門檻，就可獲得相應檔位的激勵紅包，從而緩解資金壓力。）

借助這一系列優勢，白雲山童小愛專賣店的生意順風順水。入駐抖音電商一個月，他們就取得了單日GMV14萬+的亮眼成績。在第三季度，他們更是賣出了GMV 280萬，成功破局。

無論是大型成熟企業還是中小型商家，只要清晰認知自身強項並找到合適的發展路徑，都能在抖音電商平台上迅速崛起，挖到屬於自己的增量。此外，緊跟平台政策，充分利用補貼扶持，能讓起量變得更加容易和順暢。







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