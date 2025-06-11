從價格戰到內容戰：外賣平台贏得用戶心的策略與趨勢

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過去幾年，外賣平台的競爭幾乎等同於「燒錢大戰」：新人券、滿減補貼、低價飲品層出不窮。然而，隨著市場監管趨嚴、補貼成本高企以及用戶消費趨於理性，這場「價格戰」註定難以持久。取而代之的，是平台正在悄然開啟的一場更深層次的「內容戰」——以內容為載體，爭奪使用者心智，構建品牌長期價值。

一、「價格戰」退潮，用戶開始「為體驗買單」

價格戰雖然短期內能迅速拉升訂單量，卻也帶來了副作用：使用者形成對低價的路徑依賴，一旦補貼減少，用戶流失迅速；商家利潤被壓縮，服務品質難以保障；配送壓力激增，騎手體驗下降，影響整體鏈路效率。更重要的是，使用者的消費決策邏輯發生了變化：從「哪裏便宜點哪裏」到「誰更值得信任、誰的體驗更好」。當價格不再是唯一的吸引力，內容成為影響使用者決策的重要變數。

二、「內容戰」的本質：佔領用戶心智高地

所謂內容戰，不再是平台自說自話的行銷，而是平台、商家、達人與用戶共同構建的價值輸出。它不是簡單的資訊傳遞，而是關於「誰更懂用戶」的認知塑造和情緒連接。

1. 平台內容生態升級：短視頻成外賣「種草機」

美團推出「圈圈」，餓了麼上線「口袋小視頻」，外賣平台紛搭建內容社區。美食探店、宅家吃播、深夜宵夜推薦，已經不止是美食推薦，更是用戶生活方式的表達。而抖音的「邊刷邊點」邏輯，則更進一步打破平台邊界，將「內容即訂單」這一模式發揮到極致。當興趣消費成為主流，使用者開始為視頻中出現的一杯奶茶、一碗牛肉麵心動下單。

2. 本地達人+興趣社群，打響「場景內容戰」

與其說平台在發聲，不如說是「內容共創」正在成為常態。平台鼓勵本地達人輸出高黏性的吃喝內容，從「廣州深夜食堂」到「成都火鍋王」，區域性標籤幫助用戶建立信任感與歸屬感。此外，美團的「吃貨筆記」、餓了麼的「美食創作人計畫」通過UGC機制激發用戶參與，增強平台的社交屬性，形成從「內容-興趣-消費」的閉環。

3. 商戶數位化轉型：從「上架商品」到「講好故事」

內容戰不僅面向使用者，也在重塑商家經營思維。平台不再是冷冰冰的交易平台，而是一個內容傳播場。愈來愈多商戶開始重視「線上門面」打造：優化菜品圖文、製作短視頻、參與平台活動，實現從被動等待訂單到主動吸引使用者的轉變。美團、餓了麼等也推出了AI圖文生成、內容工具包等，降低商家參與門檻。

三、從交易工具到生活方式平台：品牌心智的升維競爭

內容戰的最終目的是在使用者心中建立「品牌認知」與「情感連結」。

美團以「送啥都快」的效率標籤，加上春節不打烊、騎手關懷等情感行銷，強化服務信任。餓了麼則通過「社區守護計畫」、「放心點」等人文內容，傳遞溫度與安全感。京東外賣則以「品質外賣」切入，聯動冷鏈配送、連鎖品牌，打響中高端定位。同時，隨著技術演進，無人配送、智慧推薦、資料演算法也在悄然推動內容與服務的高度融合，讓平台愈來愈像一個「能預測你想吃甚麼」的朋友。

結語：

誰能講好「吃」的故事，誰就掌握用戶未來，從「拼價格」到「拼內容」，外賣行業的邏輯正悄然變化。未來的競爭，不再是單點補貼的博弈，而是誰能持續創造有溫度、有記憶點的內容體驗，真正打動使用者、贏得心智。這場「內容戰」不只是平台的升級，更是一次用戶體驗革命。而無論是平台、商家，還是創作者，都將在這場新的戰役中，找到屬於自己的機會與增長曲線。







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