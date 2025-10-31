全球品牌行銷新趨勢：抖音、TikTok、小紅書助攻海外巿場拓展策略

加入最愛專欄 收藏文章

在全球數字行銷版圖中，內容已成為連接品牌與消費者的核心語言。隨著短視頻與社交媒體的迅速崛起，中國品牌在「出海」過程中不再只依賴廣告投放，而是以內容為驅動力，積極擁抱抖音、TikTok、小紅書等平台，開闢新的海外行銷戰場。

為何內容行銷成核心？

以TikTok為例，TikTok用戶與內容生態具有極強傳播力。根據TikTok自身平台，品牌可以通過其業務平台接觸更廣泛的受眾。TikTok for Business可讓品牌鏈接自己的TikTok帳號，以便更好地利用廣告與內容資源。該平台也支持「Destination Links」等功能，幫助品牌在視頻中嵌入外鏈，促進轉化。

此外，不少跨境品牌在TikTok上通過爆款視頻、挑戰賽與用戶參與機制獲得高曝光與高互動，從而驅動下游轉化。相比傳統廣告，內容的擴散性與信任背書更強。小紅書的種草機制也正被關注。其「筆記 + 用戶評價 + 社區互動」形態為品牌帶來較高信任加持。

不同平台承擔不同角色

TikTok負責引流，通過創意短視頻製造爆點；

小紅書更強調生活方式與口碑積累，適合深度種草；

抖音國際業務則讓廣告、直播與帶貨一體化成為可能。

很多品牌做海外帳號時，只是把國內視頻拿去翻譯字幕或配英文旁白。但真正有效的內容，要做到理解文化語境、捕捉當地表達習慣。

培養內容資產，強化品牌護城河

內容行銷不是一次性的宣發，而是長期的品牌經營。每條視頻、每次互動、每個評論都是品牌在海外市場的資產。

在澳洲／加拿大等英語市場，用戶偏好自然真實、生活化、帶故事感的內容。硬廣告式開頭往往讓人「滑過」率極高。相比之下，「日常使用場景」、「before-after 對比」、「使用體驗講述」這些形式常有更高完播和互動。

建議採取「主陣地 + 輔助陣地」策略：以TikTok為主流流量入口，吸引用戶；在小紅書等平台延續品牌故事、積累口碑；用廣告／KOL 合作加速傳播。

做出色內容的品牌，能在流量紅利消退時期依然保持勢能。

紅萌出海一直致力於幫助中國品牌在海外市場建立聲音、輸出故事、創造影響力。我們在TikTok業務端已有實際運營經驗，能夠協助品牌在內容創造、帳號成長與投放閉環上實現落地。抖音、TikTok、小紅書不僅是內容發佈的平台，更是全球消費者與品牌交流的橋樑。對於希望佈局海外市場的中國企業而言，掌握內容話語權，正是打開國際市場的關鍵。







