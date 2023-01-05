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早於2020年初疫情來襲，當大多數人感到不知所措，搶購消毒防疫用品時，於會計行業工作的方偉濂（William）及王加威（Ian）看到商機，並成立初創AirTech，主攻智能消毒系統，聚焦技術而非產品，憑著私人投資及銷售回報走下去，去年銷售較2021年增長逾50%。

初創AirTech有與第三方硬件供應商合作，包括在商場提供智能消毒服務。（資料圖片）

透過技術數據 省人手時間成本

William接受訪問時多次強調，當時已發現市場上有很多人，只顧著搶購消毒用品，忽略了是否用得合適。尤其一些商場或機構：「根本沒有足夠的人手和時間，去完成消毒、管理和確保有效使用消毒用品；甚至囤積過量消毒產品，至過期造成浪費。」

看到市場痛點後，就是創造出解決方案的時候。Ian及William相信，消毒清潔是物管工作的一部分，有效的消毒是要科學化，透過技術及數據，毋須大量人手下管理、執行監控消毒工作。「系統要確保自動執行，節省人手、時間和成本，預算所需的消毒產品數量。」簡單而言，就是透過軟硬件的配合，收集目標地點的環境數據，經過系統的人工智能分析後，自動編排合適的運作模式及消毒時段，並能自動回饋問題，以及整個每月運作報告。

因此，該公司專攻商業客戶，尤針對須同時管理多個場地如商場、商廈及學校的大型企業。Ian強調，管理簡單及有紀錄可依，是其公司解決方案針對市場痛點的賣點。「有與智能洗手間公司合作，我們系統因應環境數據，自行完成消毒。」

Ian明白初創之間合作的重要性，他們研發物聯網、IoT相關軟件及系統，進行數據分析；同時與其他專注硬件研製的夥伴合作，才能更快回應市場的機遇，如其系統要用指定合作夥伴的專用消毒霧劑，是一個好例子。

Ian解釋，此舉有助保證發揮最好的消毒效果。「客人也可採用其他消毒用品，但須經過我們確試其效能及安全性。」

談到挑戰與競爭，Ian坦言現時客戶愈來愈多，且一些客戶所管理的面積甚廣，如香港機場貨運站，市場上基本上沒有相關的IOT系統，AirTech必須自行建立合用的系統，並不斷與尋找新的技術、進行測試，並要與客戶合作不斷完善系統。

AirTech採用靈活工作模式，員工可按需要在家、在公司工作或到客戶場地工作。（受訪者提供圖片）

主要收入 月費模式售消毒產品

Ian笑言，一開始是抱著「難得讓我們看到市場的問題，那時又沒有人去解決，希望做點貢獻。我們不介意別人學我們，市場實在很大，多些人參與，可能對整個社會帶來更好的效益。」當然，他們對自己的商業模式及技術很有信心，相信從服務入手，以科技為客戶解決問題，不是簡單的銷售產品，故客戶的黏性會較高。「集中B2B市場，以月費模式及銷售消毒產品是主要收入來源。」

AirTech發展踏入第三個年頭，但Ian指工作實在太忙，不斷追趕科技突破及生意，以及解決不同客戶的痛點，沒有時間參與任何與初創相關的比賽。說白了，就是暫時不缺錢。







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