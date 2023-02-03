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人工智能工具ChatGPT近期由科技界爆紅至投資界，上班族別以為與自己無關，有本地中小企已表示，未來招聘時，視「懂得與人工智能（AI）溝通」的技能為必須；更已有中小企開始以ChatGPT或其他AI工具，協助日常工作。

ChatGPT雖未正式登陸香港，但自去年尾至今，已受不少科技界人士、初創關注。主力製作及營運手機遊戲的天邁科技有限公司，近期更有借助ChatGPT協助工作。

程式員負責微調 或特別要求

天邁科技有限公司創辦人及行政總裁余泳峰指出，ChatGPT能協助經驗淺的員工完成較複雜的工作。（受訪者提供圖片）

其創辦人及行政總裁余泳峰表示，1月已開始培訓同事使用，更嘗試讓一個資歷較淺的同事，嘗試以ChatGPT輔助，處理一個較細的項目。主要是協助製作建議書，再經人手調整後給客戶，結果暫時令他滿意。「每次ChatGPT生成的內容也有差異，要靠人手去分辨及調整。但對文字及編程工作，甚至是對編程除錯，也甚有幫助。」

為了測試ChatGPT，他甚至要求它教寫程式及做錯誤管理。「以前遇上問題，要上網慢慢尋找尋建議，現在它會列出多個建議供參考；以前花半日的時間，現在可能只需約10分鐘。」

余泳峰相信，未來部分編程可以靠ChatGPT協助完成，程式員只需後期微調，又或應付特別的編程需要。因此，簡單的應用程式（App）、網頁也可以AI生成。「未來懂ChatGPT如現時懂Google Search一樣。」

Market Hubs Intelligences Limited聯合創始人李鑑泉表示，AI工具的工作表現仍有參差，但未來一定會更準確。（受訪者社媒圖片）

主攻公關及市務宣傳的Market Hubs Intelligences Limited，其聯合創始人李鑑泉也嘗試以ChatGPT的協助，在社交平台上發布與其公司相關的信息。他個人實測後，發現平日需3至5小時的研究及資料搜集工作，現時只需約30分鐘可做到。亦能協助提供工作、策劃上的建議，如他嘗試請ChatGPT為《香港經濟日報》35周年活動提供建議，所得出的結果他也感滿意：「有時人手做的結果，也是相若。」

除了ChatGPT，也亦有嘗試ChatSonic，以及可自動生成圖片的Midjourney，目的是測試更多工具，方便未來工作。同時，亦開始要求同事嘗試、學習使用以上工具。他相信，相關人工智能工具，未來對以文字工作、編程工作、簡單的創作，也會帶來一定的影響。「現在不是用不用的問題，而是如何用的問題。」

然而，由於ChatGPT現時在多方面仍出現頗大的限制（見附表），余泳峰及李鑑泉也異口同聲表示，絕不能盡信ChatGPT的資料，內容及數據必須經過交叉檢視。

工具倘普及 未來職場掀變化

Google、百度未來或會推出如ChatGPT的人工智能工具，會否真的取代一些人類的工作機會？余泳峰指出，此類工具確實有助開發者的日常工作，也間接令創業者所需的資源更少，更易創業；故他相信未來一定會影響就業市場：「如現在要請兩個助手，未來是否一個已可以。」

事實上，外國科企近來已開展裁員潮，余泳峰相信情況可能持續一小段日子。「科技人才人工高，甚至有些過分高。」在新的供求及人工智能工具協助下，未來科技人才再求職時，有可能要減薪。「未來這些工具再普及，職場一定有變化。」

李鑑泉也坦言，未來聘請員工時，必定要求能與人工智能工具溝通。「簡單來說，是要懂得給予指令，要很清楚地知道自己想要甚麼，能夠好準確地描述出來。」但他仍相信，人工智能不能取代所有工種，如與客戶溝通就不能假手於人工智能。「但一些以往所謂混飯吃的，就難以再繼續。」

Market Hubs Intelligences Limited聯合創始人李鑑泉表示，AI工具的工作表現仍有參差，但未來一定會更準確。圖為其以AI生成的香港市區面貌。（梁巧恩攝）

甚麼是ChatGPT？

• 不少企業近年已開始應用ChatBot（聊天機器人），大多用於配合客戶服務，甚至內部人力資源管理。而近月爆紅、現時活躍用戶已突破1億人的ChatGPT，並非ChatBot這樣簡單，實際是由OpenAI開發的自然語言處理（Natural language processing，NLP）模型

• 其長處是可透過分析大量數據，理解及分析輸入者輸入的文字含義，再生成有上文下理、經判斷後的回應，能寫出詩篇、論文、建議方案等

• 然而其參考內容大部分來自網絡，資料內容只限2021年前，以及不懂判斷內容真偽