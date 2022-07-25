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很長時間香港都只有財經、地產這個領域的報導，在投資領域，缺少對StartUp、知識型經濟、新財富、New Money、Crypto、媒體領域的分析，對媒體的報導缺乏系統性，甚少刊出行業趨勢報導，這也就是遺憾。直至etnet, i-money出現。

香港的報紙、雜誌、YouTube缺乏變化，不夠吸引，沒有衝擊力。香港現有財經雜誌只重迎合炒家心態、得班財經演員在吹，婆婆媽媽，相信香港很多人有這樣的需求，但市場上卻沒有太多這樣的選擇。

（圖片由作者提供）

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各國提升自身軟實力和爭取國際輿論話語權的需要日益緊迫，伴著愈來愈多的民間資本介入這個行業，必然有傳媒巨頭脫穎而出。下一個超大型的媒體公司，其核心一定會是一家技術型導向公司，他們會整合電視、數碼廣播、報紙、出版、互聯網，打造立體化的傳媒集團。

學新聞出身的人，都知道一個學說叫「知溝理論」（Knowledge Gap Theory），20世紀60年代，美國電視有一個叫「芝麻街」的欄目，這個電視的主要目的就是説明孩子更好的學習知識，但研究人員發現即使看同樣的節目，富裕家庭的孩子得到的知識內容遠大於貧窮家庭的孩子，一個原本旨在幫助窮人家的孩子學習的電視節目，反而將下一代的知識差異變得更寬更深。

但無論如何，窮人家的孩子也是有進步的，只是進步不那麼大罷了。

（圖片由作者提供）

在數碼時代，橫亙在我們面前的是一道「數字鴻溝」。

當天水圍的孩子們需要上網申請才能得到麥當勞或者馬會工作機會時，如果你連互聯網都接觸不到，你還能有甚麼機會呢？

新媒體時代的到來，必須確定Digital First的發展戰略，以資料庫行銷為基礎，整合報紙、雜誌的內容優勢與網路的管道平台優勢，注重與讀者的互動性，才能實現網路和紙媒的成功跨界。

傳媒最會做的是內容，做內容是很重要的，當主編的時候努力做好內容，賣好發行、賣給廣告商，現在移動互聯網時代是同步完成，已經不給你這個時間了，現在比拼的是洞察力、創意力、策劃力、執行力，缺一不可。

我認為，未來的媒體分四層：

第一層是內容（Content），

第二層是消費者（Customer），

第三層叫關係（Engagement），

第四層才是營收（Revenue）。

讀者要的通常來說不外乎幾點：短期和長期回報、成長、空間、意義／使命／價值、自我實現、業務發展、Title／職級、個人興趣、機會。

那麼，如何讓自己獲得成長、變得更好呢？

一個最重要的核心思想是：一定要通過工作，學習，閱讀去不斷去積累自己的資產。

（圖片由作者提供）

甚麼是資產呢？簡單來說，就是可以積累、並帶來收益的成果。我們可以區分兩種工作模式：

一是依靠出賣時間賺錢、獲得回報；

二是提供勞動和服務的同時，為自己積累資產。

就是因為我相信一件事情：一篇精心打磨的文章，勝過100篇言之無物的文章。後者只是資歷，前者才能成為資產。

分享自己的經驗、心得，舉手之勞幫助一下別人，寫文章來傳播知識，在更多的場合發出自己的聲音、留下自己的名字，那麼，當別人需要合時，就有更高的可能性想到你、找到你，這些，也可以是資產。

（圖片由作者提供）







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