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1960-1970年代出生的人稱為X世代，把1980-1990年代出生的人稱為Y世代，而把1990-2000年代出生的人，稱為Z世代。

與這些年輕人交往多天，發現他們一個共同特點，那就是臉上很少有表情，很少看到燦爛的笑容，似乎都是悶。

為甚麼現在的年輕人聚在一起，沒了表情、沒了歡笑？

（圖片由作者提供）

後來我才發現，Z世代有一種社交恐懼症，從小已經習慣了一個人靜默的網路生活，能用WhatsApp、IG寫的，儘量不用語音。

一接到電話，就會產生一種莫名其妙的不自然，緊張，不知道如何跟你聊。能用語音的，儘量不打電話。能打電話的話，儘量不見面。

我們身處容易分心的多螢幕時代，一面追劇，一面滑手機，一面踩板，一面看電視順便聽Podcast，一面視訊會議，一面在瀏覽器分頁間切換淘寶TikTok，注意力與熱情以秒為單位。

（圖片由作者提供）

Z世代年輕族群可再分為25到34歲的「數碼原生代」、18到24歲的「社群原生代」，前者在網頁時代長大，後者在社群互動時代長大，藉此剖析新聞消費態度異同。

全球Z世代的共同圖像大致如下：厭食、多疑、有時熱血公義、經常吃軟不吃硬、偏好個人品牌甚於機構。

壞消息是，無論何種年齡層，「逃避新聞」（News Avoidance）成為逐年明顯趨勢，年輕族群更是如此。「經常或有時刻意拒看新聞」的數位原生代，從2017年33%攀升為今年的42%；社群原生代則從30%增為40%。

（圖片由作者提供）

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年輕人刻意拒看新聞主因有二，一是新聞攝食來源，二是不信任主流媒體。

社群平台（39%）已超越新聞網站（34%），躍為年輕世代主要新聞來源。社群媒體「非正式、個性化、多樣化、娛樂風格」是吸引他們的原因。

其中，數位原生代對於Facebook仍有一定忠誠；社群原生代則拋棄FB，直接以IG、TikTok、YouTube為主要新聞來源。

令人困擾的是，將TikTok列為主要新聞來源的社群原生代，3年內從3%暴增為15%。

（圖片由作者提供）

TikTok最近不斷傳出濫用資料、助長暴力等醜聞，美國聯邦通訊委員會一委員要求蘋果、Google兩大app平台下架TikTok，獲得美國部分民意支持。

全球Z世代年輕族群將新聞分為狹義的「the News」與廣義的「News」，前者指政經、社會等硬新聞，後者涵蓋運動、藝文、娛樂、八卦等軟新聞，年輕人傾向逃避前者，較不會逃避後者。

有趣的是，路透年度報告發現，年輕族群仍傾向以「閱讀」為主要吸收新聞方式，遠超過「觀看」新聞，原因是閱讀文字的速度更快、控制力更強。

重大新聞發生時，他們會尋找文字與影音混合內容，包括Podcast，因此，新聞媒體如何發展多媒體敘事，將是重要技能。

時代在變化，世代在更替，尤其在互聯網世代再遇到少子化問題，如何適應年輕人的生活習慣與節奏，發揮他們的個性特長，為他們提供更大的人生舞台，這不僅是社會需要面對與思考的問題，也是這一個時代需要構建的一種新的生存與發展的環境。

我只是感悟到，今後要多用語音閱讀吸收新聞，少用文字，因為聲音比文字更有溫度。

（圖片由作者提供）







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