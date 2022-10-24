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「安靜辭職」是 2022 超新興話題，最直接的原因，當然是疫情、俄烏戰爭、全球經濟不景氣，年輕人覺得就算努力也不一定能夠升遷，Work-Life Balance is a Joke。

（圖片由作者提供）

今年 7 月，安靜辭職（Quiet Quitting）這個詞就像超新星般在網路世界中爆發。大爆炸來自於 TikTok，一名 20 多歲的工程師 Zaid Khan 上傳一段 17 秒的短影音，Khan 向數百萬人介紹了這個新想法。

「我最近了解了一個新詞彙『安靜辭職』，在這個詞中，你並沒有放棄工作，只是不再企圖做更多或超越自我，你專注在做符合工作崗位的事情；你依然在履行工作職責，但不會再將工作視為你生活的核心，因為一個人的價值不是從工作來定義的！」

換句話說，安靜辭職不是真正的辭職，這更像是一種在工作中做到最低限度的哲學。

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美國民調機構 Gallup 近期報告顯示，自2021年下半年起，美國員工的工作積極性和敬業程度出現十年的首次下降，34%的受訪者對工作持積極，其中，Z世代和千禧一代的工作積極性最差，僅為31%，創下歷史新低。

美國Z世代年輕人也開始在工作中效仿踐行，歐美各大主流媒體紛紛對相關現象進行報導。

隨後，許多其他TikTok博主也分享了自己對的看法。

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對他們而言，Quiet Quitting代表只在合同中規定的時間工作，只做合同規定的事情，不做額外的工作。還有的人介紹道，有趣的是Quiet Quitting後，甚麼都沒有變，仍然做相同的工作，但奇妙的是，壓力沒了。

良莠不齊的就業環境，年輕人人不禁開始反思，為甚麼一定要上班呢？

上班真的只是為了賺錢嗎？如果只是賺錢，那我們為甚麼那麼不快樂？為甚麼每個周日晚上都會焦慮、難以入睡？而我們從學生時代就開始堅信不疑的職業發展，在面臨不確定性面前，真的還那麼堅不可摧？

職業又真的還能被規劃嗎？在一系列的審問和反思面前，現實顯得脆弱而又滑稽。

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以前的人，退路少，選擇更少，遇到困難的時候只能夠想辦法突破。如今年輕一代，有太多獲取資訊和機會的管道，即使不滿意自己的老闆及公司，或者感覺自己不受重視，他們可以輕易找到新去處，不似得我們當年，每一次老細交付的任務，對我們來說挑戰是成長的機會，令人興奮，只知道跨過難關，就能夠上一層樓。

然而，如今的年輕人一嗅到困難就想縮沙放棄，對他們來說，挑戰並非歷程，而是警告自己不適合目前的工作，應該另謀高就，可惜的是，他們卻因此失去在同一個領域持續深化的機會。所以，最好還是享受每一個考驗。

另一個世代差異是，以前的資訊流通沒有這麼發達，大家的學習管道均不同，所以學滿師之後，仍然保留有自己的特色，現在反而是網絡普及，每個人都能夠接受同樣的資訊，令到年輕人彼此越來越相似，個個一模一樣，沒有特色，大家都在同溫層。

因此每一個人都應該用足全力找出自己獨特的定位，如果沒有時間累積深厚的基本功，一開始便想做自己，絕對行不通。

年輕時，最重要的是經歷。所謂經歷，就是遇到的各種各樣的事。

不要著急去獲得。如果每天都只想著獲得，反而可能把周邊的關係搞得很緊張，同時會給自己特別大的壓力，容易出現心理不平衡，最後適得其反。

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