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市場經濟，需要規劃；人的一生，更要規劃。30歲的人想著如何在40歲退休，40歲的人想著如何在50歲退休，習慣早人一步，早些收工，現在想早些退隱江湖，目標是早點抵達終點，而非是一個小小的中途站。

每天打開各大財經報刊、社交媒體，近年出現得最多的就是海外物業、房地產、移民的廣告。由歐洲、美加、日本、東南亞到澳紐，而其中又以英國佔多。

（圖片由作者提供）

三年下來，大家已經清楚知道，不是資產千萬才有出境自由。移民出國到底是不是最好的出路，每個人答案都不一樣。那些直接去工作的人，要適應當地的生活，並不容易。

有些人移民就是為了移居另一個國家，想享受那個國家的生活和工作。如果是抱有這種想法的人，移居地的整體大環境就是個很重要的考量，我會建議大家去美日加澳或者歐洲的一些發達國家。

當然，也有人只是想給自己多拿一個身分，並不意味著要去某個國家生活。在愈來愈複雜的大環境下，多一個身分就像多一層保險，給自己一個Plan B。對於這類人，一些投入成本低的小國是個選擇。

（圖片由作者提供）

當然，不管選擇主流移民國家還是小國，移民的成本都很重要。

如果你沒有成家來到英美，想找一個異性朋友，是比較難的，最終能留下來的，一類是語言交流無障礙的職場人，另一類是已經成家、全家的人。

短期來看，求職者能緩解年齡焦慮和職場壓力，但從長期來看，他們在國外與本地人競爭中，在職場晉升、個人發展等方面，依然困難重重，很難實現宏偉抱負。

如果去到一些文化差異大的國家，除了非常出色的少數人，華人在國外很難晉升到管理層。這也就意味著，一些人在國外職場能發揮的空間也有限。

這些問題總讓我不免好奇，難道我們的上一代，或長我們五至十歲以上、在外國發展的前輩或創業者，當年不曾遇到嗎？

移民也好，創業也好，求學也好，進軍英美，應把事業與家庭都帶來，展現在當地長久工作與生活的決心。如此一來，家人、客戶、同事才會認為你是玩真的，把你當成有機會合作的夥伴。

到英美建立合作關係為何這麼困難？除了因為市場龐大而複雜，更重要的是能克服語言及文化的差距。即使處於充滿多元文化、多國移民的獨特區域，但勇於介紹自己、認識別人，並在適應環境的同時，還要能展現身為香港人的優勢與強項，邀請有互補性特色的工作夥伴與顧問，加入你的團隊，才有機會在進入市場。

（圖片由作者提供）

身為從移民的後代，我們明明流著勇於移動、橫跨大陸的血液，卻在二十世紀末香港經濟起飛後，被馴化為不願出海的小島民。再加上千禧年之後，中國經濟高速起飛，多數人把中國當成語言相同的巨大市場，與英美市場漸行漸遠。我的同溫層裏幾乎只有中國經歷、沒有英美經驗。

了解市場動態和客戶需求，要在場才能夠親身感受，可以加速決策，唯有把事業和家庭都帶過來，客戶同事投資人才會認為你是玩真的。

這對那些想要追求躺平的人來說不是很大問題，但如果是想要追求一番事業，就需要慎重抉擇了。

沒有行動的創業者，在任何地方的市場都不會有成功的機會。

香港一切機會視窗已關閉。香港的確富過，暴富，大富，城市奢華，精緻，高效，有序。我們窮過，我們不怕。飽受貧窮但從來沒有感受貧窮。

不優秀，怎麼在社會競爭中混口飯吃？

不優秀，父母和老師怎麼會肯定我？

不優秀，就上不了好的學校、公司？

不優秀，怎麼可能吸引另一半呢？

如Slack CEO Stewart Butterfield所述：「這是我們一生中所擁有最大機會，從根本上改變我們的工作方式。」

（圖片由作者提供）







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