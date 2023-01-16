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2020年疫情爆發至今，無論是有科學背書的證據，還是古怪的陰謀論，都可能觸及數千萬人。這代表科技已經會令到「反社會」的態度獲得更強大的宣傳平台。

科技不僅讓人類淪為虛擬生活的奴隸，我們還必須意識到這個虛擬世界真實存在。自古以來，我們的文化是分裂，而且有部落性，每個人都像是活在自己的世界中，只有和自己有共同想法、信仰和價值觀的人交流，最終創造出屬於自己的同溫層。

在這個同溫層，和他人交談，找到共鳴，但是實際上他和自己聊天，而其中有許多人的同溫層會透過不可靠的消息來源，傳播新聞訊息，令很多人便無法辨別事實和假新聞。

現代人手忙腳亂，很難騰空出時間好好閱讀新聞，即使打開手機，看到新聞影片，人們也很少花時間仔細觀看新聞影片或閱讀報道，更加不用說是去查證。每分鐘大概有600小時的影片被上載到YouTube上，你認為其中傳達的信息，有多少是經過充分研究，而且正確無誤？

很多人都同意這是一個很可怕的威脅，但這到底是不是自作自受呢？

Google前總裁與CEO Eric Schmidt施密特，他領導過兩個美國政府國安及科技委員會，並在2020年2月發表的文章中警告：「最後中國將會在競爭中成為全世界的領先創新者，而美國目前並沒有贏面。」

如果中國在人工智慧、生物科技、5G領域、社交媒體沒有史無前例的政府與產業夥伴關係，中國將會勝出。

2020年3月1日，在Eric Schmidt領導之下，美國國家安全委員會（National Security Council）推出一份700多頁對人工智慧的報告《National Security Commission on Artificial Intelligence》，向美國政府發出嚴厲的警告，美國在最先進的晶片上幾乎全部倚賴進口產品，對台灣在半導體製造上的優勢，美國在國防到工業全部暴露在外國風險之下。

進入2023年，這份報告引發了美國政界的廣泛探討，其中一個分支就是TikTok。

全世界民主國家針對TikTok的限制聲音不絕於耳，但從來沒有人敢直接面對，有人說它只是一家販賣短視頻的娛樂企業，有人說它是個廣告公司，也有機構把它歸為AI企業，TikTok核心競爭力到底是甚麼？未來空間有多大，能否與騰訊爭霸？

如果TikTok只是一家尋常民營企業，還可睜一眼閉一眼，但不久前中共中央透過央視入股Tik Tok 1%股權，這個1%股權可以享有100%控制權，也意味著TikTok已收歸國營企業。

TikTok也沒有辜負創辦人張一鳴的期望，在收割全球年輕人的道路上愈走愈遠。2022年，TikTok的全球下載量超過了地球上任何一款App，把曾經的社交霸主Facebook和Instagram踩在腳下。

TikTok目前覆蓋全球200多個國家和地區，吸引了各個年齡段的群體，尤其是兒童和青少年。它的推薦機制除了使用者標籤以外，還有地區，先在本地推薦，然後一層一層的往上擴大範圍。

在選擇領域的時候，TikTok也把地區考慮進去，不能發布與地區衝突的內容，避免引起文化衝突。

TikTok只是眾多認知作戰的代表，如果大家點閱YouTube、Google的熱門新聞，都有不少蓄意認知作戰的假消息，這些假消息蓄意傳播，不斷放大。

技術愈來愈高明的認知作戰，透過不斷精進的新媒體威力，執政黨任何政績都可以被抹黑。

假訊息經過媒體複製，蓄意傳播，這種訊息對專業人士來說，可能根本不值得一駁。但流傳到群組，很快變成積非成是的「共識」。







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