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英國《金融時報》說，在過去12個月，有高達500間某國企業將總部遷往新加坡，或在新加坡成立新公司，從阿里巴巴宣布要用人民幣84億元變做新加坡第一高樓做作為全球總部看來，央企民企出海是一個不可逆轉的大趨勢，幾年前，民企央企出海，第一站是香港，現在整個形勢已經改變。

新加坡為企業及超高淨值人士在財富管理、法律、會計、諮詢等服務方面提供了深入廣泛的服務，在移民／居留、教育、醫療、保障、住房和生活方式等方面為超高淨值人士提供了極大的靈活性和品質。

當然有人會說，因為為了降低美中貿易戰風險之下的結果，但趨吉避凶是企業的天性，兩隻獅子打交，其他的動物能夠閃多遠就閃多遠。

但另一方面仔細觀察後可以發現，這些搬到新加坡的企業，不是以國際貿易為主，就是像阿里巴巴這樣在境外上市的企業，簡單來說，遷到新加坡的企業都是持有大量外幣資金，因為不想把全部資金都匯入大陸，才會在新加坡設立總部，進行跨境資金管理。

法國前總理曾經講過，未來的世界將會分為兩個獨立體，一個是中國，一個是西方民主國家，如果這個不確定性真的成為事實，中國就會成為一個極度自給自足的經濟體，其他國家的東西也賣不進這個龐大的市場，美國加徵關稅只是一個開始，美國之後，日本會跟進，印尼會跟進，歐洲也會跟進，每一個國內市場夠大的經濟體，都會跟著加築起貿易壁壘，整個供應鏈就會產生很多影響，受到損害的都是消費者，全球經濟就會蕭條。

過去30年，地球是平的，全球化前進，但是這次是反向來走，那很令人擔心，某些國家創造了自己的生態系統，美國也要打造自己的5G及防禦系統，如此一來，科技沒法相輔相成，苦的還是消費者。

2022年至今，中國的經濟增長遠遠低於周邊國家：越南、馬來西亞、印尼、印度等等，這是一向以高增長率傲視全球的某國極為少見的警訊，再加上中國的人口首次零增長，這是一向享受人口紅利的中國正式宣佈終結人口紅利。

2023年，世界可能會被割裂成兩個半年，上半年通貨膨脹的憂慮逐漸淡化，各大央行放緩升息步伐，直至徹底停止。與此同時，經濟衰退的陰影逐漸濃厚，世界銀行預計全球有三分之一經濟體陷入衰退。

美中貿易戰是一種干擾，如果沒有這種干擾，中國仍是一塊磁鐵。美中科技戰，美國全面封殺高科技產業，最後是正常的企業經營受到疫情干擾而陷入困境，這些現象都代表經濟正在處於極度的困難和挫折中，猶如在漫長的黑暗根本看不到曙光。

中國的企業家其實早早已經和全球處於同一個環境中，企業遭遇逆風，企業家要在黑暗中摸索，而全球的企業家也要在同樣的黑暗環境中煎熬，消費者信心不足，也增加了企業經營的困難，而香港的企業家呢，有過得比較好嗎？完全沒有。

香港老闆對錢特別敏感，要判斷港商的錢何去何從，必須要分清楚這是公司的營運資金還是老闆的私己錢？公司的錢可以交畀CFO打理，但打拼一世的錢好不容易才剩下的私己錢，怎可能假手於人？

這不單純是生意邏輯，人生也應該如此。做對的事，永遠比把事情做對來得重要。







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