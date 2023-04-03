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從去年年中開始愈演愈烈的科技圈大裁員從今年初就經歷了一次小高潮，Salesforce裁員10%（約7,000人）、 Amazon裁員1.2% （約1萬8人）、Alphabet裁員6% （約1萬2人）、Microsoft裁員5% （約1萬人）接連發生，這使得全美失業人數在僅一個月內就超越了10萬人，不僅是兩年以來的月度新高，更是一年前同一時間段的5倍。

Layoffs.fyi的數據顯示，今年至今已經有482家科技公司進行了裁員，裁員總數超過了12萬人。

Facebook母公司Meta表示，將再裁員1萬人，成為首家宣佈第二輪大規模裁員的大廠。四個月前Meta剛剛裁員1萬1千人；招聘平台巨頭Indeed表示，預計將裁員約2,200人，佔員工總數的15%。

金融環境持續收緊，科技公司盈利的壓力超過了增長的動力，為了降本增效裁員和降薪成了免不了的課題，這樣的形勢難以讓人對目前的就業市場，尤其是在這兩年被視為黃金飯碗的科技圈就業保持信心。

剛剛Amazon也發出二輪裁員通告：4月底前，再裁9,000人，這次，連最賺錢的部門也難逃一劫。最賺錢的業務也要裁。

3月20號，亞馬遜CEO Andy Jassy在給員工的信中透露，將在未來幾周再裁掉約9,000個職位，影響團隊包括：

● AWS（Amazon Web Services），雲計算部門

● PXT（People, Experience and Technology），亞馬遜的人力資源部門

● Advertising（廣告）

● Twitch，亞馬遜2014年收購的視頻遊戲直播平台

和前一輪18,000人大裁員主要集中在支持性的崗位不同，這次裁員甚至影響到最賺錢的業務——雲計算和廣告，其利潤率遠高於亞馬遜的核心零售業務。

據亞馬遜2月報告，截至去年12月的最近一個季度，亞馬遜幾乎沒有盈利，正是因為雲計算業務的表現不盡如人意。

當下這個糟糕的市場大環境，就連諮詢和IT外包服務Accenture也頂不住了。表示將在未來18個月內裁員1.9萬人，約佔其總員工數的2.5%。

要知道，每次財報一發佈，Accenture可都是主打一個財大氣粗，近幾年規模不斷擴張，客戶群體涵蓋了財富100強中的Top 95以及財富500強中超過3/4的公司。

不是科技大廠但勝似大廠，自2020年8月以來，Accenture擴招了超過23萬名員工，目前整個公司的員工總數已經達到了738,000人。

但就在這兩天，Accenture提交給SEC美國證券交易委員會的一份檔案中顯示，Accenture將在未來18個月內進行裁員19,000人，大約佔其員工總數的2.6%。

與此同時，Accenture 2023年Q2財報表現得又非常好：實現營收158.14億美元，前值為150.47億美元，預期值為155.9億美元，超出市場預期1.44%；每股收益為2.69美元，前值為2.54美元，預期值為2.50美元，超出市場預期7.60%。

在這之中，Accenture的託管服務相關業務（亦可稱為外包業務）的銷售額增長了12%，達到75億美元。而諮詢收入下降了1%至83億美元。

但危機及機會同樣也是並存的。

科技圈瘋狂大裁員，金融圈破產事件不斷，但另外一些公司反而在這種混亂的時候笑傲全場。比如為裁員提供建議的諮詢公司。

Meta大裁員請了Bain來做諮詢，為Meta領導層決策提供建議。公司在做大規模裁員決策的時候，往往會請諮詢公司提供建議。今年初Google 12,000人大裁員，據說就是請的BCG做諮詢。

種種裁員現狀背後，也揭示了諮詢行業中一個曾經相對小眾，但近來火熱發展的賽道——人力資源管理諮詢（HR Consulting）。

當然，裁員只是人力諮詢中的一部分工作內容，HR諮詢師的日常工作還涉及：評估組織人力資源情況，制定企業人力資源計畫，提出人力資源招聘、培訓、考核、薪酬福利設計等方面的策略和措施。除了MBB和四大有人力諮詢相關業務，還有一些靠著人力資源管理諮詢發家，並且專精於這一領域的公司。







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