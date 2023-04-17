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零售是甚麼？很多人說是人貨場，這是一個非常標準的答案。零售之複雜，比一切數學模型複雜得多了。貨決定了人，人決定了場，場決定了貨。

Costco自有品牌Kirkland Signature 1995年推出迄今，好多人必不陌生，自己「監製」，或者更明確的用詞是「創造」出來的產品。364種產品從食品飲料、服裝、行李箱、家庭用品，琳瑯滿目；客戶顯然也被這些號稱低價高品質的商品深深吸引。

2022年的《Forbes》雜誌計算了各個品牌的年營業額，只在Costco販售的Kirkland Signature商品，銷售了710億美元，超過Disney、Panasonic、波音、Nike，以及我們所熟悉的Starbucks等公司。

誰不喜歡便宜又好用的東西？高品質和低價格是Costco吸引消費者的兩大原因。Costco在全美零售商店中位居第二，且海外分店也受到當地消費者的喜愛。

要徹底精通人、貨、場、庫存、賬期、供應鏈、Buy Plan、 Sell Plan，陳列等一系列事無鉅細的事情，才算是合格的零售人。事實上，知道人貨場，和你能不能做得好零售是無關的。

人貨場是循環變動的、環環相扣的。

4月6 日Costco的管理團隊公佈了3月份的可比店面銷售數據，這是一個截至 4月2日的五週窗口期。該公司的總收入為217.1億美元。這段時間該公司最大的弱點來自其電子商務業務，整體結果相當強勁。

實際上，許多Kirkland Signature產品都是品牌產品。

Kirkland Signature的混合烘焙咖啡真的是Starbucks星巴克咖啡，或者至少某些混合咖啡是由星巴克製造的，特別是帶有「Starbucks定製烘焙」印章的袋子。

Kirkland Signature電池實際上是由Duracell製造的，金槍魚罐頭是Bumblebee的，而尿片是由Kimberly-Clark製造，該公司擁有Huggies尿片產品。

鮮少人知道，這個自有品牌的創立，卻是因為當年的Costco太小。

Kirkland Signature的誕生，是在Costco創立初期，當時的銷售量遠遠不能和市場上的零售巨頭相比，所以國際一線品牌並不願意把產品投放給Costco銷售。於是Costco只好創造出一個自有品牌，來滿足會員的基本需要。

那時Costco的企業總部在Kirkland，是華盛頓州排不進前十名的一個小城，所以這個自創品牌就以小小的Kirkland城來命名。

KS至今雖然發展出非常多個品項，但所有商品都遵守兩個鐵律。

第一，它的品質必須和第一品牌一樣好；



第二，它的價格必須是第一品牌的8折以下。







於是面紙、堅果、襯衫、皮鞋、牛仔褲（價格甚至是一線品牌的50%），還有種類繁多的鮮食商品，陸續開始上貨架。







零售，是一個簡單到不能夠再簡單的詞語，但要做到100分也並不容易，特別是一個重大決定面前做到力排眾議，做一次力排眾議的事，可能也還容易，難能可貴的是一直保持力排眾議的自信。而這個特性往往是成功創業的重要基因。

尤其是隨著近年電商的崛起，更是分食了原本就在收縮的市場份額。Amazon、Spotify為主的電商對傳統零售店造成衝擊。開放式、不打擾的購物環境，更豐富的品類，吸引了年輕一代的消費者。

消費者使用了以後發現，原來Kirkland Signature的品質這麼好，於是，這個小品牌的銷售量上來了，隨著Costco的全球展店，KS也征戰各地，拉出一條銷售量揚眉吐氣的成長曲線。











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