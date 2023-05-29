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來泰國N次，這次感覺特別不一樣，東風似乎吹向泰國。

從美國財政部長Janet Yellen提出「友岸外包（Friend-Shoring）」戰略，拜登總統也發表「登月計畫」，美國牽動的供應鏈移動，正默默影響製造業的板塊變化，泰國正是這個大時代浪頭的一個新起點，泰國可能是東協投資很重要的新亮點。

泰國這個傳統保守、必須無條件遵奉皇室，並且不斷出現軍事政變的國家，近年來卻多次爆發動輒數萬年輕人聚集的反政府運動，5月的國會大選結果更是震驚全球。

5月15日，泰國大選塵埃落定了。結果，讓我萬萬沒想到，居然把一個名不見經傳的小政黨給選上去了，一匹黑馬80後殺出，爆冷擊敗了他信女兒。

泰國年輕人，42歲哈佛學霸皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的新政黨「前進黨」（Move Forward Party），獲得高達35%的選票，成為國會第一大黨，取得籌組聯合內閣的總理門票。要知道，在選舉開始前，幾乎沒有人想到，前進黨能夠取得如此巨大的勝利。

42歲的他，有望成為泰國最年輕總理。760萬年輕人，讓泰國政治迎來重大拐點。

前進黨核心成員極為年輕，獲得40歲以下泰國年輕人高度集中的支持，泰國年輕Y世代與Z世代集體用選票趕走了帕拉育的軍政府，年輕人決定了泰國的未來。根據統計，泰國五千二百萬餘選民中，四十一歲以下的年輕選民比重高達41%，包括被稱為Z世代的18歲到25歲年輕選民，約有670萬餘人，佔全體選民約12.8%；26歲到41歲的Y世代選民，約有1,500萬餘人，佔比28.9%。

觀察泰國青年與軍人政府的對抗，可以用一首玩命的Rap歌作為代表。

2018年底，一首Rap歌《Prathet Ku Mee》（這就是我的國家！）在網路爆紅，主唱的樂團團名極為刺激，叫做「Rapper反獨裁」；歌詞赤裸裸控訴「那個國家的政府，槍口對著我的喉嚨」、「那個國家聲稱擁有自由，人民卻無法做出選擇」、「那個國家的議會，變成將軍的躺椅」、「那個國家有《憲法》、卻被軍人強姦」、「那國的掌權者，拿豹子當沙西米吃」。

長達五分鐘的控訴，毫無保留直接戳往泰國政局最深層的痛。

泰國年輕人為甚麼選他？那麼究竟是誰主沉浮？

先看他所在的政黨。

前進黨，是一個相對年輕的政黨。2018年才成立，主張政治和經濟改革、反對軍政府的干預和推動社會公正。

他所在的前進黨打出改革旗號，提出「有大叔，就不會有前進；有前進，就不會有大叔」的競選口號，吸引了大批對現狀不滿、渴望改變的泰國年輕人。

新一代的年輕人或大量使用社交媒體的人群，會有政治自由化傾向。他們想看到明確的改變，認為自己已經等了很久了，不想再等了。

他們有自己的主見，不受他人左右，喜歡政策的明確性，並且已經準備好接受選舉帶來的改變和風險。前進黨在社交媒體中獲益最多。

再看他們的競選口號：權力分散，財富分散，人人平等！

更生猛的，是他們的政治綱領：

● 打破封建權貴對財富和權力的壟斷；

● 打破與官僚勾結的大資本集團對民眾的控制；

● 打破曼谷對國家建設資源的獨佔；

● 打破軍方對泰國未來的控制；

● 全面徹底改革泰國君主制度以適應現代社會的發展。

這口號，跟革命也就只差一步了。泰國新一代青年，就是要改天換地，從根本上顛覆泰國封建權貴的國家權力體系。







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