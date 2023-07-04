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現在有許多企業想搶攻直播帶貨市場，有不少薄有知名度的紅星、藝人，眼看直播的蓬勃發展，近年紛紛投入這種銷售管道。

2016年電商巨頭阿里巴巴推出淘寶直播，直播帶貨在中國走紅，相比之下直播的產業在香港可為零散，因為消費者習慣走向實體店，但是，我相信購物不光光是交易，而是體驗。

直播帶貨讓消費者能夠在線上享有實體購物的體驗，而且在直播中和主持人其他買家對話，很多人得到樂趣及歸屬感，就像是生活寄托。

人們最大的誤解是直播帶貨的產品通常要用名人來驅動，但名人不見得能夠成為好的賣家。

我認識一位倫敦律師事務所的女員工，今年26歲，每周花上40小時在這份副業上，截至6月初，她已賣出了50,000英鎊的存貨，預計到今年底，這份副業能為她賺了200,000英鎊、比正職還要高。

這背後，通通可以歸類為四個C的思惟架構，分別是Content（內容）、Context（脈絡）、Contacts（人際網絡）與Connection（連結）。

可以思考的是，顧客日常購買的Content（內容）是甚麼？當端詳考慮之後，是把商品放進購物車，還是放回貨架？

他選擇買或不買背後的思考脈絡（Context）是甚麼？如果你跟其他同仁保持好關係（Contacts），了解其他部門同仁的工作流程與為甚麼採用這樣的標準，然後把這些知識連結（Connect）起來。

如果累積的4C愈多，直播帶貨出去的能力就愈強。同樣一份工作，用不同的思維去看，就有完全不同的價值。

把這4個C發揮得淋漓的，是溫拿樂隊鍾鎮濤的前妻章小蕙，她的直播一天可以做6億。

章小蕙60歲生日這天首次在小紅書直播帶貨，她直播間的熱度就開出6億的驚人數字，而第二名才不過幾千萬。

視頻裏那個60歲的女人，依然嬌嗔靈動，人間富貴花，直播不僅帶貨，還會念英文詩。

跨越30多年的風浪，章小蕙在每個時代都能掀起風潮、製造話題，人家是真名媛，不是IG上那些山寨，她一個人一晚的銷售額，可以抵全香港所有KOL加埋。

年輕時就是個大美人，現在依舊優雅貴氣，超凡脫俗。可以說是一個名副其實的美了一輩子、Aging Gracefully的那種女人。Old Money正是貫穿她一生榮辱，最重要的主題。

寫時尚專欄，專欄火爆；開買手店，買手店火爆；拍電影，電影火爆……老了做直播，直播火爆——都不能用火爆來形容了，是核爆。

更重要的，是她對美的知性、悟性和表達。就像所有的舊時代貴族一樣，章小蕙在多倫多大學的四年中沒有修習任何一項實用主義的科目。她主修美術史，輔修哲學和英國文學，接著又讀了紐約時裝學院一年的時裝管理和博物館管理碩士課程，幻想自己將來能穿著Ralph Lauren當博物館管理員。

作為從少女時代就穿遍Chanel、Ralph Lauren等奢侈品的家境優渥的女孩，好東西對她來說就是呼吸一樣的熟悉，對於好看的衣服、面料、好用的護膚品化妝品、包包，她都如數家珍，信手拈來。

因為那就是她幾十年如一日日常在使用的東西，諸多細微細膩的感受，都來自真實的體驗，所以聽她的解說，會覺得特別的到位、準確，特別地令人信服。

對，就是這種信服感，讓她一踏入直播界，便大殺四方，風雲湧起。這不是Content、Context、Contacts與Connection嗎？







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